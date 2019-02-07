0553 313 94 23

Ortaokul öğrencisi yolda bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı

Datça'da 12 yaşındaki çocuk, yolda bulduğu içerisinde 5 bin 850 lira ve 2 bin 991 dolar olan cüzdanı sahibine ulaştırmak üzere babasına götürdü- Babanın emniyete teslim ettiği cüzdan sahibine ulaştırıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 12:44
Ortaokul öğrencisi yolda bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere babasına götürdü. Babanın emniyete teslim ettiği cüzdan sahibine ulaştırıldı.

İskele Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden Muharrem Gökdağ (12) yolda cüzdan buldu.

Gökdağ, para dolu cüzdanı alarak, sahibine ulaştırmak üzere babasına götürdü.

Fırında çalışan 36 yaşındaki baba Akif Gökdağ, içerisinde 5 bin 850 lira ve 2 bin 991 dolar bulunan cüzdanı Datça Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Polis memurları, cüzdanı getiren baba ve oğluna duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Baba Akif Gökdağ, herkesin yapması gereken insanlık görevini yerine getirdiklerini, bu tür davranışların örnek olması gerektiğini söyledi.

Polis ekipleri, tutanakla teslim aldıkları cüzdandaki 5 bin 850 TL ve 2 bin 991 dolar ile kredi kartları ve kimliği sahibine ulaştırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:44
  1. cüzdan
  2. Datca
  3. Muğla
  4. öğrenci
  5. örnek davranış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Alt Tarafı' fotoğraf sergisi açıldı
    1. 'Alt Tarafı' fotoğraf sergisi açıldı
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör..
    4. AB’nin büyüme tahmini düşürüldü
    5. Bakan Kasapoğlu'ndan inşası süren..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    7. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali..
    8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    9. Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA..
    10. FBTV sunucusu kan kanserine yakalandı
    11. CHP'den başörtülü bozkurtlu aday!
    12. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı :..
    13. Ahmet Sula'ya 'yılın sanatçısı' ödülü
    14. Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye
    16. Reyhanlı 30 yıl sonra sinemaya kavuştu
    17. Bu utanç hepimize yeter de artar bile!
    18. Mansur Yavaş'tan anket açıklaması!
    19. Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar..
    20. Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...