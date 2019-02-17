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Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Okullararası Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Kahramankazan Belediyespor’un sporcusu ortaokul öğrencisi Songül Gözel, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

17 Şubat 2019 Pazar 12:02
Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Okullararası Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Kahramankazan Belediyespor’un sporcusu ortaokul öğrencisi Songül Gözel, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.


Kahramankazan Belediyespor’un başarılı sporcusu, Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Songül Gözel, Türkiye Okullararası Kick Boks Şampiyonası’nda ikinci oldu. Kahramankazan’ı gururlandıran Gözel, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, Gözel’e ilçelerine kazandırdığı başarı dolayısıyla teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Gözel de, Başkan Ertürk’e üzerinde isminin yazdığı kick boks eldiveni hediye etti. Ertürk ve gözel eldivenleri takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gözel’e ziyaret sırasında okuldaki öğretmenleri de eşlik etti.


Ankara’yı gururlandırdı


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gözel’in Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya daha imza attığını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve destekleri sonrasında spor alanında önemli yatırımlara imza attık. Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini ulusal ve uluslararası arenada almaya başladık. Songül kızımız bu başarısıyla Kahramankazan’ımızı ve Ankara’mızı gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:02
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