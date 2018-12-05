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Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple asılı halde bulundu

Erzurum’un Oltu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine dönmediği için ailesinin kayıp ihbarından bulunduğu ortaokul öğrencisi kız, evlerinin çatı katında iple asılı olarak bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:50
Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple asılı halde bulundu

Erzurum Oltu Ortaokulu öğrencisi olan M.D. (14) adlı kız çocuğunun ailesi, bugün öğlen eve gelmeyen çocuklarından haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Oltu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece geç saatlere kadar her yerde aranan M.D, saat 22.00 sularında Şehitler Mahallesi’ndeki evlerinin çatı katında iple asılmış vaziyette ölü olarak bulundu.

M.D’nin ölüm haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Küçük kızın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Merkezine gönderildi. Ortaokul öğrencisi kızın ölüm sebebi yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:50
  1. Erzurum
  2. oltu

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