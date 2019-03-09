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Ortaokul öğrencisi, arkadaşını kalemtıraş bıçağıyla yaraladı

Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ortaokul öğrencisinin arkadaşını kalemtıraş bıçağıyla yaralamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:43
Ortaokul öğrencisi, arkadaşını kalemtıraş bıçağıyla yaraladı

Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ortaokul öğrencisinin arkadaşını kalemtıraş bıçağıyla yaralamasıyla ilgili, "Öğrenciler, ifadeleri tutanakla alındığında asla kasıt olmadığını, şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini belirtmişlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü incelenmesi için idari inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan "sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağıyla yaraladı" şeklindeki paylaşıma konu olayın Rize'de gerçekleştiğini bildirdi.

Olayın Kurtuluş Ortaokulunda yaşandığını belirten Koçak, şöyle devam etti:

"5 Mart Salı günü ikinci teneffüs bitiminde bir öğrenci, arkadaşına kalem kutusundaki kalemtıraşın yedek bıçağını vererek başka bir arkadaşını şakayla korkutmasını istemiştir. Yaralanan öğrenci masaya başını dayamış yatarken şaka yapmak isteyen öğrenci, yanına giderek dikkatini çekmek için öksürerek ses çıkarmıştır. Bu sırada refleksle başını masadan kaldıran öğrenci, diğer öğrencinin elindeki yedek kalemtıraş bıçağıyla yanağından yaralanmıştır."

Koçak, okul idaresinin yaralı öğrenciyi hastaneye götürdüğünü, öğrencilerin, ifadeleri tutanakla alındığında asla kasıt olmadığını, şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini söylediklerini kaydetti.

Koçak, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü incelenmesi için idari inceleme başlatılmıştır. Olay sosyal medyada yansıtıldığı gibi gerçekleşmedi. Herhangi bir oyun (Momo ve Mavi Balina gibi) ile ilgili olmadığı öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin dinlenilmesi sonucu tespit edilmiştir. Olaydan diğer öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için rehberlik çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:43
  1. ortaokul öğrencisi
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  3. Rize Milli Eğitim Müdürü
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