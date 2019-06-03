Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır Atık” şarkısını ünlü popçu seslendirdi

Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinin Müzik Öğretmeni Funda Cumbul ile birlikte yazdığı “Sıfır Atık” şarkısı, Akademi Çevre AŞ firmasının desteğiyle ünlü pop sanatçısı Zeliha Sunal ve öğrenciler tarafından birlikte seslendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilk pilot okul olarak seçilen ve Çevre Beratı almaya hak kazanan Ataşehir Emlak Konut Ortaokulunun söyleşi için davet ettiği pop sanatçısı Zeliha Sunal, okulda geri dönüşüm aletlerini çalarak “Sıfır Atık” şarkısını söyleyen çocuklardan oluşan orkestra ile tanıştı. Parçayı çok beğenen sanatçı, şarkının daha fazla kitle tarafından duyulması için harekete geçti. Şarkıyı Aranjör Murat Yeter ile çalışıp geliştirerek “Hedef Sıfır Atık” isimli bir çevrecilik şarkısı haline getiren Zeliha Sunal, şarkıyı Akademi Çevre AŞ firmasının desteğiyle öğrencilerle birlikte seslendirdi.

Sanatçı Zeliha Sunal, duyduğunda sözlerinden çok etkilendiği parçanın daha geniş kitlelerce dinlenmesini çok istediğini anlatarak, "Henüz ortaokul öğrencileri olan bu çocukların çevre konusundaki duyarlılıkları beni inanılmaz etkiledi. Şarkının içeriğindeki değerli mesajları tüm Türkiye ile paylaşmak amacıyla bu konu ile örtüşebilecek bir sponsor arayışına başladım.İstanbul Havalimanı’nın ’Atıktan Sanat’a’ projesinde de yer aldığımdan havalimanının sıfır atık çalışmalarını gerçekleştiren Akademi Çevre AŞ firması ile iletişime geçerek; bu desteği sağlamalarına vesile oldum. Firmanın da desteği kliplenen şarkımızın çekimleri yönetmen Cihan Kahraman tarafından gerçekleştirildi. Biz bu şarkının üretim sürecinde hem öğrencileri ve hem de sponsorumuz ile birlikte çok keyif aldık. Şarkımızın amacına uygun olması gerektiğini düşünerek klip çekimlerini de Akademi Çevre AŞ firmasının tesisinde gerçekleştirdik. Herkesin diline dolanacağını düşündüğümüz ’Hedef Sıfır Atık’ isimli şarkımız 300 farklı dijital platformda sevenlerimize sunulmuştur” şeklinde konuştu.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ Kurumsal İletişim&CRM Koordinatörü Burcu Kandemir ise, “Sıfır atık 21. yüzyıl felsefesi ve tasarım ilkesidir. Geri dönüşüm içerir ancak toplumun kaynak ve atık akışına bütün bir sistem olarak yaklaşarak, geri dönüşümün ötesine geçer. Kaynak kullanımını önlemek ve azaltmak amacıyla sıfır atık hedefine odaklanan, döngüsel kaynak yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürüten, kalite standartları ve yasal mevzuatlar çerçevesinde toplam atık yönetimi hizmeti veren bir firmayız. Sıfır atık hedefine ulaşmak, en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bundan dolayı çevre konusunda gönüllü çalışmalarını takip ettiğimiz Zeliha Sunal’dan projeyi dinlediğimizde seve seve destek olacağımızı bildirdik. Umudumuz şarkımızı dinleyen herkesin çevre konusundaki duyarlılığının artmasıdır” dedi.