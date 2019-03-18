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Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı koreografi oluşturdu

Kırşehir’in Kaman ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı koreografi oluşturdu

Kırşehir’in Kaman ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.


Kaman ilçesi Şehit Bayram Kara Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle 450 öğrencinin katılımıyla koreografi oluşturuldu. Öğrenciler okul bahçesinde çizdikleri ay-yıldızla Çanakkale Zaferine sahip çıkıldığı mesajı verdi.


Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ndeki törende ise Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Akın, "Bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyor, geleceğimize umutla bakabiliyorsak bunlar şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Her köşesi ayrı bir değer olan ülkemiz üzerinde hain emeller güden iç ve dış mihraklara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermedi, vermeyecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
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