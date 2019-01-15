0553 313 94 23

Ortaokul öğrencilerden Yemen'e yardım

- Gaziosmanpaşa Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri, gelirini Yemen'deki çocuklara göndermek üzere kermes ve konser düzenledi

15 Ocak 2019 Salı 20:12
Ortaokul öğrencilerden Yemen'e yardım

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri, Yemen'deki çocuklar yararına konser ve kermes düzenlendi.

Okul tarafından düzenlenen, "Yemen Yardım Bekliyor Kampanyası"na destek vermek amacıyla ücretli konser veren öğrenciler, Yemen'e ilişkin türküler ve şiirlerle seslendirdi.

Velilerin de kermes düzenleyerek katkıda bulundukları etkinlikte, evde hazırlanan yiyecekler kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Okul Müdürü Yasin Genç, yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Genç, "Öğrencilerimiz Yemen'de özellikle çocukların yaşadığı insanlık dramını öğrendiklerinde onlara yardım etmek istediler. Bizler de okul idaresi olarak bu yardım çalışmasını uygun gördük. Öğrencilerimizin biriktirmiş oldukları harçlıklarını, Yemen'deki kardeşlerine göndermek üzere . Velilerimiz de kermese katkı sağlayarak öğrencilerimizin gerçekleştirdiği yardım etkinliğine destek oldu. Öğrencilerimiz türküler söyledi, şiirler okudu. Elde edilen geliri Gaziosmanpaşa İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği aracılığıyla Yemenli çocuklarımıza yollayacağız." şeklinde konuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:12
  1.  Gaziosmanpaşa
  2. öğrenci
  3. yardım
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davos Zirvesi başlıyor
    1. Davos Zirvesi başlıyor
    2. Meclis'e gelen EYT kanun teklifi..
    3. Prizde unutulan ütü nedeniyle yangın..
    4. Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
    5. Gazişehir Gaziantep'te ayrılık
    6. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    7. Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası
    8. Dünyadan bir Nazım geçti... Ünlü şair..
    9. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime kar..
    10. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi..
    11. Türkiye'den Gambiya ordusuna destek
    12. Çankırı'da eğitime kar engeli
    13. Mahkemeden Atalay Demirci kararı
    14. Filistin G77+Çin Grubu başkanlığını..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. "Firari" fok Çiko, Göltürkbükü'nde..
    17. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    18. Nijeryalı liderlerden yolsuzlukla..
    19. Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü..
    20. Ortaokul öğrencilerden Yemen'e yardım
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü