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Ortanca hangi hastalıklara iyi gelir?

Dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak ortanca üretimi yapılmaktadır. Ortancanın boyu genellikle 1-3 metre aralığında değişir. Kışın yapraklarını dökme özelliği olan bir süs bitkisidir.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:12
Ortanca hangi hastalıklara iyi gelir?

Yapısal özelliklerinden dolayı insanlara birçok fayda sağlar ve çeşitli hastalıklara karşı iyi gelir. Bu nedenle de zaman zaman kullanılması insan sağlığı açısından faydalı ve tavsiye edilen bir durumdur.

ORTANCANIN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR:

Ortanca bitkisinin en önemli özelliği köklerinin çeşitli ilaçların yapımında kullanılmasıdır. Ortancanın bu faydası tıp alanında bilinen bir gerçektir. Böylelikle çeşitli hastalıklara karşı ortanca bitkisi yardımıyla çare bulunmuş olunur.

Ortanca bitkisi yapısal özelliklerinden dolayı kan şekerinde dalgalanmalar görülmesinin önüne geçer. Bu özelliği sayesinde diyabet problemi yaşayan kimselerin rahatlıkla kullanabileceği bir bitkidir. Zaten şeker hastalığı çekenlere ortanca tüketmeleri tavsiye edilen bir davranıştır.

Ortancanın bir diğer faydası da can sıkıcı bir deri problemi olan sedef hastalığı karşısında etkili olmasıdır.

Multipl Skleroz yani halk arasında bilinen ismi ile MS günümüzde yaygın bir hal alan sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalığı bulunan kişilere ortanca bitkisi oldukça önemli faydalar sağlar.

Ortanca bitkisi insan sağlığı açısından son derece faydalıdır. Düzenli ve bilinçli olarak tüketimi önemlidir. Eğer bilinçsiz bir şekilde aşırı tüketimi yapılırsa problemler meydana gelebilir.

Ayrıca, bazı kimselerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Böyle durumlara dikkat edilmesi ortanca kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca durumlardır.

Aksi takdirde olumsuz sonuçlar gerçekleşebilir. Bunların dışında bilinen bir yan etkisi bulunmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:12
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  4. ortancanın yararları
  5. ortancanın iyi geldiği hastalıklar

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