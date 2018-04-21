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Ortalık kızışıyor! İran'dan ABD'ye rest

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda, İran'ın atom ajansının "beklenen ve beklenmedik" tepkilere hazır olduğunu açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:14
Ortalık kızışıyor! İran'dan ABD'ye rest

İran ve ABD arasındaki gerilim giderek kızışıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı bir konuşmada ayrıntıya girmeden, Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi olasılığına işaret ederek "Atomik Enerji Organizasyonumuz bekledikleri ve beklemedikleri eylemler için tamamen hazırlandı," dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:14
  1. iran
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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