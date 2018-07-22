İYİ Parti'de ortalık karıştı! Eski başkanın burnu kırıldı

Cuma gününden beri partinin politikalarını değerlendiren yönetim kademesi, Afyon'da düzenlenen partinin 1. çalıştayında kürsüye çıkacak olan genel başkan Akşener'in değerlendirmelerini beklemeye başladı.

Kürsüye çıkan Akşener, yaptığı konuşmada faturayı ülkücülere kesti.

Kendisiyle birlikte yol yürüyen insanlara bedel ödemekten bıktığını ve borcunu bitiremediğini söyleyen Akşener, seçimlerdeki başarısızlığı, milletvekilliği listelerindeki isabetsiz sıralamayı üzerine aldığını belirtti.

Akşener, bütün bunların neticesi olarak bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini söyledi.

''İSTİFA ETMEYİN''

İşte tam da bu anda ortalık karıştı. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın "P.çler..." diye bağırdığı duyuldu.

O sırada bir çok partili Akşener'in eline kapanarak, "İstifa etmeyin" diye gözyaşı döktü.

Salondan çıkarken yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk, Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayı Mesut Özarslan'ın üzerine yürüdü, o sırada oluşan karambolde Osman Ertürk'ün burnu kırıldı.

Olaylar karşısında fenalaşan Akşener'e doktorlar müdahale etti...

İP başkanlık divanı bu akşam çalıştayın yapıldığı otelde toplanarak yol haritası belirleyecek.

(Habererk)