CHP'de ortalık toz duman! Bu ihbar başlarını yakacak

FETÖ'ye yardım etmekten İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan ve halen Silivri Cezaevi'nde bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, MİT TIR'ları soruşturmasında CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı ihbar ettiği ortaya çıktı. Savcılık yazısında Erdem 'ihbar eden', Tezcan ise 'ihbar edilen' olarak yer aldı. Eren Erdem, 22 Mayıs'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 19 Ocak 2014'te FETÖ'nün MİT TIR'larını durdurmasına ilişkin tutanakları dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığını belirterek, "Bu tutanakları sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım" demişti.

Erdem, FETÖ'nün yayın organı olduğu dönemde Zaman gazetesine yapılan ziyaretler hakkında ise, "Ben, CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede mutlaka bir talimat vardır, partimin iradesi vardır. Zaman gazetesine de sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, -o gün Enis bey cezaevinde değildi Medya Komisyonu başkanıydı- Ona (Enis Berberoğlu'na) vermiş olduğu talimatla biz oraya (Zaman gazetesi) gittik" ifadesini kullanmıştı. Eren Erdem'in bu sözleri üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu ertesi gün soruşturma başlattı. Bu sözlerle ilgili soruşturma devam ederken Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, FETÖ soruşturması kapsamında 29 Haziran'da tutuklandı. Bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "tanık" sıfatıyla ifade veren Eren Erdem, Bülent Tezcan ve CHP hakkındaki tüm iddialarını tekrarladı. Başsavcılık, bu gelişme üzerine soruşturmaya Bülent Tezcan'ı da dahil etti.

DOSYA ANKARA'YA GİTTİ



Ancak Başsavcılık, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili hakkında soruşturma yetkisi ve görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiğini hatırlatarak, Bülent Tezcan hakkındaki iddiaların araştırılması için Eren Erdem'in ifadesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Yazıda Eren Erdem 'ihbar eden', Bülent Tezcan ise 'ihbar edilen' sıfatıyla yer aldı. Tezcan'ın 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçunu işlediği iddia edildi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan Erdem, Almanya'ya gitmek üzere gittiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, hakkında yapılan ihbarla yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunması ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 29 Haziran'da tutuklanmıştı.

(Sabah)