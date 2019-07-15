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Ortalık karıştı... Baba ve oğlu öldü bir kişi ağır yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:24
Ortalık karıştı... Baba ve oğlu öldü bir kişi ağır yaralı

Karabük'te akşam saatleri hareketli anlara sahne oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Baba Recep Uysal ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş önlemler alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:14
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