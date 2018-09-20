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Ortalık karışmıştı... Esed’ten Vladimir Putin’e mesaj

Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderdiği mesajda, Rus Il-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesiyle ilgili başsağlığı diledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:10
Ortalık karışmıştı... Esed’ten Vladimir Putin’e mesaj

Mesajda, "Rus askeri savaş uçağı Il-20’nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verildi.

Esed, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.

Esed, uçak faciasının "İsrail’in kibrinin sonucu" olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:10
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