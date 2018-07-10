Ortalık karışacak! Çin'den Japonya'yı kızdıracak hamle

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 2015'te ülkenin doğu kıyısındaki Cıciang eyaletine bağlı Vıncou şehrindeki askeri tesis yakınında fotoğraf çekerken yakalanan 54 yaşındaki Japon vatandaşı, 12 yıl hapse mahkum edildi.

Japonya Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, mahkeme kararının ülkeler arasında gelişen ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.

Çin makamları 2015'ten bu yana 8 Japon vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı. Karar, bu davalar arasında hapis hükmüyle sonuçlanan ilk örnek oldu.