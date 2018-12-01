Ortalık bir anda karıştı! Aranan şüpheliyi vermek istemediler
Adana'da aranan şüpheli ile polise zorluk çıkaran 7 yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı.01 Aralık 2018 Cumartesi 23:47
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak üzere kahvehaneye girdi.
Ekipler, aranması olan zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada, şüphelinin kahvehanedeki yakınları ekiplere zorluk çıkardı.
Çıkan arbede nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ekipler, aranan şüpheli ile 7 yakınını gözaltına aldı.
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