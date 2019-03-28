Ekuban, Galatasaray'a önerildi

Sezon başında İngiliz ekibi Leeds United’dan kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmesine ‘Fesih bedeli olarak 1 milyon Euro ödenecektir’ maddesi konan Ekuban menajerler aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildi.

Trabzonspor’un maddi anlamda çok büyük sıkıntılar yaşaması ve Ahmet Ağaoğlu’nun ödemeler için para arayışlarına koyulması bazı futbolcuların menajerlerini harekete geçirirken, bordo mavili kulübün 1 milyon euro’luk bedeli olan Caleb Ekuban’ın bonservis ücretini karşılayamayacağı düşünülüyor.

Daha önce de teklif edilmişti

Trabzonspor’da özellikle son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve 28 maçta 7 gol 2 asistlik bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Ganalı golcünün sezon biter bitmez Leeds United’a geri dönmesi beklenirken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 milyon euro’luk bedelin 31 Mayıs’a kadar ödenmemesi halinde menajerlerin Ekuban’ı Galatasaray’a getirebilecekleri iddia edildi.

Daha önce Dursun Özbek döneminde Sportif Direktör olarak görevini sürdüren Cenk Ergün’e teklif edilen, fakat transferine onay verilmeyen Caleb Ekuban, bir kez daha sarı kırmızılı kulübe teklif edilmiş oldu.