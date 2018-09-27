Gözaltı nedeni: İntihar eden İsmail Devrim'in eşi şikayetçi olmuş

Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in haberini ilk olarak Astakos Haber sitesinde yayınlayan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren başta CHP’liler, gözaltını hükümete yıkmaya çalıştı. Ergün Demir’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu astakoshaber.com isimli haber sitesinin haberine göre, intihar eden şahsın eşi şikayetçi olduğu için Demir gözaltına alınmış.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İntihar eden İsmail Devrim’in eşinin şikayeti üzerine, Ergün Demir hakkında, TCK 133/3 maddesinden (Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur) soruşturma açıldığı öğrenildi.