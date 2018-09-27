Gözaltı nedeni: İntihar eden İsmail Devrim'in eşi şikayetçi olmuş
Bir babanın oğluna pantalon alamadığı için intihar ettiği yönündeki haberi yapan Ergün Demir gözaltına alınmış, bunu hükümete yıkmaya çalışan başta CHP’liler olmak üzere tüm memleket muhalifler ortalığı ayağa kaldırmıştı. Demir’in, acılı eş tarafından şikayet edildiği için gözaltına alındığı ortaya çıktı.27 Eylül 2018 Perşembe 12:54
Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in haberini ilk olarak Astakos Haber sitesinde yayınlayan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren başta CHP’liler, gözaltını hükümete yıkmaya çalıştı. Ergün Demir’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu astakoshaber.com isimli haber sitesinin haberine göre, intihar eden şahsın eşi şikayetçi olduğu için Demir gözaltına alınmış.
EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
İntihar eden İsmail Devrim’in eşinin şikayeti üzerine, Ergün Demir hakkında, TCK 133/3 maddesinden (Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur) soruşturma açıldığı öğrenildi.
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