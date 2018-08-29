Kırtasiye masrafı için fiyat belirlendi... Bundan fazla para vermeyin!

Okulların açılması yaklaşırken; velileri de alışveriş telaşı sardı. Veliler, kırtasiye ve kıyafet alışverişlerinin faturasını merak ederken; fiyatlar da belli olmaya başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama kırtasiye alışverişi tutarının 165 ila 650 lira arasında olacağını belirtti.

FİYATLAR FAZLA OLURSA BİLDİRİN

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, bu yılki ortalama fiyatları açıkladı Bu fiyatların üzerinde satış yapanları yapanların derneğe bildirilmesini istedi.

ÖZEL OKULLARDA DAHA YÜKSEK



Özel okullarda okuyanların kırtasiye harcamalarının devlet okullarına göre daha yüksek tuttuğunu belirten Şendil, anaokulunda kırtasiye masrafının ilköğretim ve ortaöğretime göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Kırtasiye alışverişleri için velilere uyarılarda bulunan Şendil, şunları kaydetti: "Tüketiciler aldıkları ürünlerin mutlaka etiketlerine bakmalı. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan ürünleri tercih etmeliler."



OKUL SERVİSİNE % 13 ZAM



Okul servis ücretlerine zam geldi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, yüzde 13 zam yaptı. 0-3 kilometre arası, 2018-2019 eğitim dönemi için bin 818 TL oldu.







(Vatan)