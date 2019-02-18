Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi. IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.18.02.2019 22:29:20TSINNNN

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