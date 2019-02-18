0553 313 94 23

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:34
Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.18.02.2019 22:29:20TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek
    1. Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te..
    2. Lider Denizli'ye Eskişehir çelmesi
    3. Trump'ın sözleri Avrupa'yı karıştı
    4. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu
    5. Fedor Kudryashov, tam bin 12 gün sonra..
    6. Beyaz Saray önünde Çin'in Sincan..
    7. Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da..
    8. Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara..
    9. Meteoroloji'den son dakika uyarısı:..
    10. Para atıcılıkta bronz madalya
    11. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    12. Yemen ve Türk Kızılayı 2019 insani..
    13. Milli boksörden bronz madalya
    14. Varis nedir? Nasıl tedavi edilir?
    15. "Göğü Çadır Eyleyenler" fotoğraf..
    16. Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine..
    17. Reina katliamı davasında tahliye kararı
    18. İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin..
    19. Süper Lig'de Mesut Özil bombası
    20. Modacı Çiğdem Akın, Londra Moda..
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"