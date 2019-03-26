Ortaköy’de üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde hayvancılığın önemli girdilerinden olan kaba yem ihtiyacının karşılanması yönelik olarak yem bitkisi üretiminin arttırılmasına amacıyla üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek alınan 600 kilogram Yonca ile 1 ton korunga tohumu Ortaköy Kaymakamı Murat Acar, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş’ ın da katıldığı törenle üreticilere dağıtıldı.

İlçenin tek gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu dile getiren Ortaköy Kaymakamı Acar, "Tarım ve hayvancılık konularında yapılacak yatırım ve destekler ile İlçe halkımızın gelir kaynaklarının arttırılması önceliğimizdir. Üreticilerimizin üretimin her aşamasında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla sulu arazilerde yonca ve kuru arazilerde korunga yetiştirilmesi planlanarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından proje haline getirilmiş, İl Özel İdaresi tarafından desteklenerek üreticilerimize 600 kilogram Yonca ile 1 ton korunga tohumu alımı gerçekleştirilmiştir. Hedefimiz Ortaköy’de kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin gelir düzeyini artırmaktır. Bu amaçla üreticilerimizi desteklemek için tohum fidanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Üreticilere bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gazi Erdemirci ise “30 bin lira maliyetle alınan tohumlar bölgeye uygun ve verimli çeşitlerden seçilerek tercih edilmiştir. Alınan 1.600 Kilogram tohum ile 150 dekar yonca ve 100 dekar alanda korunga üretimi yapılabilecektir. Bu proje ile ilçede üretimi az olan yem bitkileri üretimi arttırılmış aynı zamanda üretimi yapılan ürün desenini çeşitlendirerek nadas alanlarının azaltılması da sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yonca ve korunga tohumları üreticilere dağıtıldı.