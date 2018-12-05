THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ortaköy'de silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:07
Ortaköy'de silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Duvarcı Sokak’taki üç katlı binanın üst katında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. M.M.Ö, kavgaya dönüşen tartışmada E.O. ve M.Ç’ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.O. ise hastaneye kaldırıldı.E.O’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.M.Ö’yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.M.Ö’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:07
  1. 1 Ölü 1 Yaralı
  2. Beşiktaş
  3. cinayet
  4. Ortaköy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik temsilcilik açtı
    1. ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik..
    2. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Galatasaray..
    3. Ortaköy'de silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı
    4. Kongo'dan sömürgeci ülkelerin..
    5. Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu
    6. 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu!..
    7. Erdoğan-Maduro görüşmesi BAE'ye çok..
    8. Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir..
    9. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    10. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    11. Kütahya'da kamyon şarampole devrildi:..
    12. Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj
    13. New York borsası sert düşüşle kapandı
    14. Mısır'da fırtına
    15. ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev..
    16. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    17. Aydın'da gece yarısı korkutan yangın!
    18. Berberde otururken pompalı tüfekle..
    19. Trump'ın açıklamaları piyasaları alt..
    20. Sağlık çalışanlarına darp! Dişlerini..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor