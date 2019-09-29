Ortaköy'de dükkanlar boşaltıldı! Yerin altından geçen kanal çöktü

Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ortaköy Deresi yıllar önce ıslah edilmiş ve 3.5 metre derinlikte, 2.5 metre genişlikte bir kanalla denize bağlanmıştı. Kanalın üzerinde yer alan Mecidiye Köprü Başı Sokak’a zamanla kumpir dükkanları açıldı.

3 dükkan boşaltıldı

Her gün binlerce kişinin gelip çektiği kumpir dükkanlarının önünde saat 10.00 sıralarında çökme oldu. Yaklaşık 2 metrelik alandaki zemin döşemeleri ve kaldırım taşları, zamanla aşınan kanalın içine çöktü. O saatte çok az kişinin orada bulunması bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralanan olmazken, tedbir amaçlı 3 kumpir dükkanı boşaltıldı.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri iş makinesiyle kanaldaki molozları temizledi. Boşaltılan 3 kumpir dükkanının yapılacak çalışmaların ardından açılacağı belirtildi.