0553 313 94 23

Kirli ortaklık tescillendi! Katil Esed, DEAŞ'a kolaylık sağlamış

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), katil Esed rejiminin, terör örgütü DEAŞ'a Süveyda ilinde 25 Temmuz'da düzenlediği intihar saldırılarında kolaylık sağladığını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 14:51
Kirli ortaklık tescillendi! Katil Esed, DEAŞ'a kolaylık sağlamış

SNHR, Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda il merkezinde 25 Temmuz'da DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen ve en az 150 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, görgü tanıkları ve intihar saldırısında yakınlarını kaybeden bazı kişilerin ifadelerine başvurulurken, rejim güçlerinin intihar saldırılarında DEAŞ'a önemli kolaylıklar sağladığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Askeri noktaları boşaltmışlar

Mayıs ayında rejim ve DEAŞ arasında yapılan anlaşma gereği bin 200 DEAŞ'lının başkent Şam'daki Yermük Kampı'ndan Süveyda'nın doğusundaki çöl bölgesine geçtiği hatırlatılan raporda, rejim güçlerinin haziran ayında ise DEAŞ'lıların intikal ettiği bölgedeki askeri noktalarını boşalttığı, böylece geçişe kolaylık sağladığı bildirildi.

Raporda, "Rejim güçleri saldırılardan 3 gün önce Süveyda ilinde silahlı milislerine verdiği silahları geri aldı. Ancak bazı köylerdeki milisler, silahlarını teslim etmeyi reddetti. Daha sonra anlaşıldı ki, DEAŞ sadece silahlarını teslim eden köylere baskın düzenlemiş." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca daha önce de Esed rejimi ile DEAŞ arasında Suriye'nin Hama ve İdlib kırsallarında iş birliği yapıldığına işaret edilerek, "Süveyda ilinde yaşanan çirkin hak ihlalleri, DEAŞ örgütü ile Suriye rejimi arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Yaşananlardan ikisi de sorumludur." değerlendirmesi yer aldı.

Ağın raporunda, DEAŞ'ın Süveyda kent merkezindeki saldırılarına eş zamanlı olarak kentin doğu ve kuzeydoğu kırsalında rejim güçlerine silahlarını teslim eden 8 köye baskın düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 29 sivili kaçırdığı belirtildi.

DEAŞ 150 kişiyi katletmişti

Rejiminin haber ajansı SANA, 25 Temmuz'da rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Süveyda il merkezi rejim güçlerinin kontrolünde bulunurken, terör örgütü DEAŞ ise kentin kuzeydoğu kırsalındaki çöl bölgesinde küçük bir alanda varlık gösteriyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:51
  1. esed
  2. beşşar esed
  3. suriye insan hakları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpek yavruları boğulmaktan son anda kurtarıldı
    1. Köpek yavruları boğulmaktan son anda..
    2. Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura..
    3. Arda Turan'ın sözü tekrar gündeme..
    4. Erdoğan'dan af açıklaması
    5. Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2..
    6. 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi
    7. Çorlu'daki tren kazasının ayrıntıları..
    8. Fas’ta feci tren kazası, çok sayıda..
    9. Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman..
    10. Bilecik'te korkunç olay! Zeytin..
    11. Şanlıurfa'da korkutan yangın! Bir anda..
    12. Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı
    13. Başakşehir, Arda'yı kadro dışı..
    14. Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller..
    15. Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir
    16. Dünya Kupası, Rusya'nın kasasını..
    17. FETÖ davasına damga vuran "ankesörlü..
    18. Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor
    19. 19 yaşındaki zanlı 9 ay sonra yakalandı
    20. Mısır'da darbeci Sisi, OHAL'i 3 ay..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?