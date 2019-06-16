Ortak yayın başladı, İstanbul'da trafik kalmadı AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını başladığı anda İstanbul trafiğinin pazar günü olmasına rağmen büyük ölçüde yoğunluğun azaldığı gözlemlendi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği ortak canlı yayın başladı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu yayın zamanı ise genel olarak İstanbul'da trafik yoğunluğunun yaşandığı pazar günü kentte yolların genel itibariyle boş olduğu görüldü.

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