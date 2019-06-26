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"Ortak Türk televizyonu kurulacak"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev:- "Medya alanında yaptığımız toplantıda çok önemli bir karar aldık. Ortak Türk televizyonu kuracağız. Yeni kurulacak kanal özellikle Türk Konseyi'nin amaçları doğrultusunda yayın yapacak"- "Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta 500-600 milyon dolarlık bir fon olacak"- "Türk dünyasının daha güçlü bağlara sahip olması, hem Türk dünyasının refahına hem de küresel barışa önemli katkılar yapacaktır"

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:38
"Ortak Türk televizyonu kurulacak"

İSTANBUL (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Medya alanında yaptığımız toplantıda çok önemli bir karar aldık. Ortak Türk televizyonu kuracağız. Yeni kurulacak kanal özellikle Türk Konseyi'nin amaçları doğrultusunda yayın yapacak." dedi.

Amreyev, Taksim'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi. Basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Anadolu Ajansı'nı, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan temsil etti.

Amreyev, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır faaliyet gösteren konseyin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından devletlerarası bir örgüt olarak kurulduğunu hatırlattı. Amreyev, bu ülkelerin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın da zirvelere katıldığını ifade etti.

Türk Konseyi'nin temel amaçlarına değinen Amreyev, bunların, dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrükler, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil değişik alanlarda üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek olduğunu anlattı.

Amreyev, "Dış politikasında Türk Konseyi, çalışmalarını bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine, iş birliğinin arttırılmasına ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına adıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi'nin, Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedefleyerek Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında özel olarak da Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirten Amreyev, "Türk dünyasının daha güçlü bağlara sahip olması, hem Türk dünyasının refahına hem de küresel barışa önemli katkılar yapacaktır." dedi.

- 600 milyon dolarlık ortak fon

Ekonomik iş birliğinin üye ülkeler arasında güçlendirilmesinin de temel hedefleri arasında olduğunu ifade eden Baghdad Amreyev, "Bölgesel ve küresel olumsuzluklara rağmen ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği olumlu bir çizgide ilerliyor. Türk Konseyi Ortak Sanayi ve Ticaret Odası kurduk. Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fon, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Başlangıçta 500-600 milyon dolarlık bir fon olacak." şeklinde konuştu.

Üye ülkeler arasında ticaretin arttığını kaydeden Amreyev, "2015 yılında gerçekleştirdiğimiz Astana Zirvesi'nden bugüne Türk Konseyi üye ülkeleri arasındaki ticaret yüzde 22 oranında artışla yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Buna Özbekistan ve Türkmenistan'ı da dahil ettiğimizde toplam ticaret rakamı 16-17 milyar doları buluyor." diye aktardı.

Amreyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medya alanında yaptığımız toplantıda çok önemli bir karar aldık. Ortak Türk televizyonu kuracağız. Yeni kurulacak kanal özellikle Türk Konseyi'nin amaçları doğrultusunda yayın yapacak. Bu televizyon kanalında ortak bir dil kurmayı amaçlamayacağız ya da yeni bir dil olmayacak. Televizyonun yayınları zaman dilimlerine ayrılacak, mesela Türkmen dilimi, Azerbaycan dilimi gibi. Bu televizyon kanalı için müzakereler yapılıyor, teknik konular konuşuluyor.

Önümüzdeki dönemde Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı Türk Konseyi'nin birer parçası olarak görmeyi temenni ediyoruz. Dost ve kardeş Özbekistan ve Türkmenistan'ın bayraklarını sekretarya binamızın önünde görmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca 7. zirveden önce de Türk Konseyi Avrupa Ofisi'ni gözlemci üyemiz olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açacağız."

7. Türk Konseyi Zirvesi'nin 15 Ekim 2019'da Bakü'de gerçekleşeceğini belirten Amreyev, bu zirvenin temasının "Ülkelerimizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) Geliştirilmesi" olacağını söyledi.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:38
  1. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev

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