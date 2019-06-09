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“Ortak Türk Tarihi”ne Ege Damgası

Ankara merkezli Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) tarafından yayınlanan “Ortak Türk Tarihi” adlı dev esere Ege Üniversitesi damgası vuruldu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:43
“Ortak Türk Tarihi”ne Ege Damgası

Ankara merkezli Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) tarafından yayınlanan “Ortak Türk Tarihi” adlı dev esere Ege Üniversitesi damgası vuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir projenin ürünü olarak çıkartılan eserin yazım ve yayın aşamasında Ege Üniversiteli bilim insanları büyük katkı yaptı. Eserin editörlerinden Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Prof. Dr. Osman Karatay, “Ortak Türk Tarihi” adlı dev eseri Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a hediye etti.



Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk dünyasının tarihi gelişimi, dil, edebiyat, sanat, kültür, siyasal, sosyal ve ekonomik yapı ve üretimleriyle ilgili araştırma, inceleme ve bunların sonuçlarıyla ilgili yayınlar yapıyor, ulusal ve uluslararası öğrenciler yetiştiriyor ve aynı zamanda dil eğitimi veriyor. Ayrıca gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve incelemelerle dünyadaki Türkoloji araştırmalarına liderlik yapıyor. Türk dünyası ile ilgili her alanda ülkemizin en önemli kuruluşu niteliği taşıyor. Enstitümüz akademisyenleri 6 ciltten ve 3 bin 150 sayfadan oluşan “Ortak Türk Tarihi” isimli dev eserin hazırlanmasına önemli katkıda bulundular. Eserin editörlerinden Prof. Dr. Osman Karatay hocamızın şahsında tüm ekibe böyle bir eseri Türk Dünyasına ve bilime kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.



6 cilt ve 3 bin 150 sayfa


Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Prof. Dr. Osman Karatay ise “Alanında ülkemizin en önemli kurumu olan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, varlığının sebebi olan bir konuda dev bir adıma daha iştirak etti. Enstitümüz faaliyetlerine bir yenisini kattı ve stratejik bir konuda kendisinden bekleneni yaptı. 26 yıldır resmi seviyede alınmış kararlarla gerçekleşmesi dillendirilen ama bir türlü icrası gerçekleşmeyen bu proje, Yeni Türkiye öncülüğünde ülkemizin en önemli uzmanlarının katılımıyla nihayet buldu ve güzel bir yayınla okuyucunun ve tüm Türk dünyasının ilgisine sunuldu. Ortak Türk Tarihi 6 ciltten toplam 3 bin 150 sayfadan oluşuyor.Eser, büyük boy ve lüks baskı olarak yayınlandı. Eserin editörlüğünü Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgehan A. Gökdağ ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Saadettin Y. Gömeç ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kartay yaptı. Eser 1500’lü yıllara kadar bütün Türk dünyasının ortak olan tarihini içeriyor. 55 bölümden oluşan eserin 42 bölümü tarih, kalanları ise dil, kültür vb alanlardaki yazılardan oluşuyor. 42 yazının 9’u Ege Üniversitesi mensubu veya mezunu uzmanlarca yazıldı. Bu yönüyle üniversitemiz bu çalışmaya en çok katkı yapan kurum oldu. Ayrıca bu dev eserin harita ve dizinleri de Egeliler tarafından yapıldı. Prof. Dr. Karatay ve öğrencilerinden oluşan ekip, eserin tashih ve resimlendirme kısımlarında da büyük katkı sağladı” dedi.



Ortak Türk Tarihi’nde Egeliler tarafından yazılan bölümler şunlar: “Türklüğün Oluşumu ve Anayurdu” (Osman Karatay), “Avarlar” (Osman Karatay - Doğukan Dokur), “Sibirler” (Umut Üren), “Bulgarlar ve Oğurlar” (Umut Üren), “Hazarlar” (Osman Karatay - Turgut Demirtaş), “Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti” (Osman Karatay - Haşim Özel), “Türklerin İslam’a Geçişi” (Osman Karatay), “Cengiz Han’dan Sonra Moğollar” (Serkan Acar), “Ortak Türk Tarihi Kronolojisi” (Göktürk Erdoğan).

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:43
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