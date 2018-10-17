Ortak Operasyon Odası'ndan İsrail açıklaması!

Filistinli direniş grupları ortak operasyon odası, sonuncusu dün gece yaşanan pusulayı saptırma ve Mısır’ın ateşkes ve uzlaşı konularındaki çabalarını baltalama girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Direniş grupları bugün (17 Ekim Çarşamba) konuyla ilgili yayınladıkları ve Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan ortak bildiride, Mısır’ın çabalarını selamladıklarını ve işgal ordusunun ihlallerine karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

Filistin direnişinin herhangi bir eylem gerçekleştirdiğinde hiçbir perdenin ardına gizlenmeden eylemi üstlendiği kaydedilen bildiride, direniş silahının işgalcilere karşı Filistin halkını korumaya devam edeceği ifade edildi.

Filistin halkının yanında

Filistinli direniş grupları ortak operasyon odası, her hafta Gazze Şeridi sınırına çıkarak haklı taleplerini dile getiren Filistin halkının yanında olduğunu bildirdi.

Direniş grupları, caydırıcı çatışma kurallarını sürekli hale getirerek, işgal güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerini çizgisinden saptırma girişimlerini boşa çıkaracaklarını açıkladı.

İşgal ordusu dün gece Gazze Şeridi’nden iki füze atıldığı iddiasıyla bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine bir dizi hava saldırısı düzenledi