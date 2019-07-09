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Ortak fikir toplantısında gündem ’fındık’

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları bir araya gelerek bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık mahsulünün fiyatlarının erken açıklanması için ortak bir basın açıklaması yaptılar.

09 Temmuz 2019 Salı 13:52
Ortak fikir toplantısında gündem ’fındık’

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları bir araya gelerek bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık mahsulünün fiyatlarının erken açıklanması için ortak bir basın açıklaması yaptılar.


Düzenlenen toplantıya Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Tanrıkulu, Fatsa Esnaf Kredi Kefalet ve Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Fiskobirlik Fatsa Şube Başkanı Bünyamin Davu, Fatsa Kızılay Şubesi Başkanı Gökhan Hocaoğlu, Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman ve Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı İbrahim Ant katıldı.


Başkanlar adına açıklamada bulunan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, “Fındık dönemine girmiş bulunuyoruz. Bazı yerlerde fındık hasadına ağustos ayının başlangıcında ya da ortasında bazı yerlerde ise bu ayın sonunda başlanıyor. Bölgesel olarak değişkenlik gösteren yerlerde fındık hasadı başlayacak. Bu senede fındık mahsulü bölgenin istediği rekolteye sahip. Bundan sonraki süreçte burada bulunan herkesin ortak kanısı fındık fiyatının, mahsulün toplanmaya başlamadan önce fındığı alacak kurumun ve hükümetimiz tarafından fındık fiyatının açıklanması. Sonrasında da bir fiyat aralığının belirlenmesi sonrasında alım tarihinin de belirlenmesi noktasında olacaktır. Fındıkla alakalı birkaç önemli noktayı da belirtmekte fayda var. Sonuçta 3 milyar dolar değerinde bir tarım ürünü. Tarım ürünleri içerisinde en fazla ihracat geliri elde edilen bir ürünüdür. Fındık sadece Ordu ve Fatsa’nın sorunu değil; Türkiye’nin sorunudur. Kesinlikle milli ürün kapsamına alınması ve bu stratejik ürünün bir politika ile şekillendirilmesi kanaatindeyiz. Her sene gerek fiyat bazında gerekse de alacak kurum bazında yaşanan belirsizlikleri de ortadan kaldırmak adına bu bağlamda bir politikaya kavuşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda fındık sadece Fatsa’nın sorunu değil; Türkiye’nin sorunu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bizler de Fatsa’da yaşayan ve bazı hususlarda söz sahibi olan kurumlar olarak üreticilerimizin, çiftçilerimizin en büyük gelir kaynağı olan fındığın bu noktada biran önce temmuz ayı sonuna kadar fındık fiyatının oluşturulması ve konu ile alakalı açıklamanın kamuoyuna yapılması ve üreticilerimizin bu noktada rahat bir nefes almasını gönülden istiyoruz" dedi.


Karataş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


"Geçen yıl hükümetimiz TMO aracılığıyla fındık fiyatını ve alacağı kurumu kamuoyuyla paylaştı. Ancak burada şöyle bir hata ile karşı karşıya kalındı. Kasım ayının sonunda açıklamalar yapıldı fakat kasım ayı sonunda ne ürün depolarda kaldı ne de hiçbir vatandaş mağazalarda yer bulamadı. Bu bağlamda belki iyi niyetle yapılan bir çözümdü ama sonuç arzu edilen boyutta olmadı. Üreticinin memnuniyeti sağlanmadı. Aynı hataya yeniden düşmemek adına ekim, kasım ayına bırakmadan, biran önce fındık fiyatının açıklanarak üreticinin de önüne bir yol haritası koymak adına hükümetimizden ve hükümetimizin bölgemizde bulunan temsilcilerinden istediğimiz, fındık fiyatının kısa zamanda açıklanmasıdır."


Oda başkanlar daha sonra hep birlikte toplu fotoğraf çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:52
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