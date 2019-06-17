Ortak canlı yayının galibi kim? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun soruları yanıtlayacağı ortak canlı yayın yeniakit.com.tr'den canlı izle. Türkiye nefesini tuttu 23 Haziran İstanbul seçimleri için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tartışmasına kilitlendi. Tüm Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın programını takip etti. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon yayını kim kazandı? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun performansı nasıldı? günlerdir merakla beklenen ak parti ve MHP'nin ortak İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak canlı yayın televizyon programında kimin daha başarılı olacağı merak konusuydu ve beklenen TV yayını yapıldı. Peki kim başarılı oldu Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu daha başarılı oldu? Ortak canlı yayının galibi kim oldu Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

Ortak canlı yayının galibi kim oldu? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde yapıldı. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu programda kendini savunan, AK Parti ve MHP'nin ortak İStanbul adayı Binali Yıldırım ise vaadlerle ön plana çıktığı görüldü. Binali Yıldırım’ın daha rahat olduğu ve 16 yılda yaptıklarını sıraladı ve bu hizmerlerin daha fazlasını İstanbul'da yine ben yaparım diyerek kendine özgüvenini ortaya koyduğu görüldü. Sakinliğiyle ve bilginliğiyle programın galibi Binali Yıldırım olduğu ortak görüş olarak kabul edildi. Tüm kanallarda ortak yayınlanan buluşmada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu terleten açıklamalarda bulununca Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın boyunca zaman zaman atarlanarak sık sık agresif tavırvar sergilediği görüldü. Anket firmaları ise canlı yayının galibinin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın olduğu yönüde.

Beklenen Yıldırım-İmamoğlu görüşmesi yapıldı

İsmail Küçükkaya nin moderatörlüğünde yapılan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun kozlarının paylaşıldığı ortak televizyon canlı yayını son dakika canlı izlendi. 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için geri sayım sürerken seçimlerde kimin kazanacağı merak ediyordu. Son anket sonuçlarında Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’ın önde olduğu görülmekte. Anket firmaları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak yayında başarılı olan adayın en az üç puanı alacağı tahmin edilmekteydi. Üç puanın hayati öneme sahip istanbul seçiminde ortak TV yayını hem Binali Yıldırım ve hem de CHP, ip, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu için kritik öneme sahip. Milyonlarca vatandaşın televizyon ekranlarında performanslarını izlemek için televizyon karşısına geçtiği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu buluşması canlı takip et. İstanbul seçimlerine çok büyük etkisinin olacağı düşünülen Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayınında kim daha başarılı buldu? Binali Yıldırım’ın deneyimli olması programa nasıl yansıdı? Binali Yıldırım'ın mı yoksa Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri mi beğeni topladı merak konusu olmuştu. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayında kim başarılı oldu? sorusunun cevabını program boyunca buradan an be an takip etti. Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın tartışma programındaki hırçın tavrı dikkatlerde kaçmadı.