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Ortahisar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa standartlarına çıkartılacak

Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kent merkezinde azalan yeşil alan miktarını artırmak için yeni parklar yaptıklarını belirterek, “Yapılan parklarla Ortahisar daha yeşil olacak” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
Ortahisar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa standartlarına çıkartılacak

Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kent merkezinde azalan yeşil alan miktarını artırmak için yeni parklar yaptıklarını belirterek, “Yapılan parklarla Ortahisar daha yeşil olacak” dedi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yeni park yapımının yanında, mevcut parklarımızın bakım ve onarımını da eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Parklarımızın sulama sistemlerini yeniliyoruz. Bunun yanında oyun gruplarını da yenileyerek çocuklarımız için daha cazip hale getiriyoruz. Yapılan parklarla Ortahisar’ımız daha yeşil bir hale gelecek” diye konuştu.


Ortahisar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Son yıllarda şehrimizde yeşil alan miktarı azalırken, inşaatlarda bir hayli artış oldu. Yeşil alanların, parkların azalmasıyla birlikte vatandaşlarımızın da belediyemizden park yapımıyla ilgili talepleri o nispette arttı. Vatandaşlarımızın bu haklı taleplerine duyarsız kalamazdık. Biz de buna uygun olarak belediye başkanlığı görevini üstlenir üstlenmez vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde park yapımına ağırlık verdik. Eğer temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak ve temiz hava solumak istiyorsak nefes alanlarımızı artırmamız gerekiyor. Bizim de yegane amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir hava soluması için. Yeşille müsemma ilçemizde buna uygun olarak park yapımını oldukça önemsiyoruz. Karadeniz yeşilliğiyle, bitki örtüsüyle, ormanları ve dereleriyle ünlü bir bölge. Belediye olarak bu özelliğimizi korumak ve hatta yeşil alanlarımızı daha da artırmak bizim belediye olarak görevimiz. 2019 yılı içinde Soğuksu, Boztepe, Konaklar, Kanuni, 1 No’lu Beşirli, Aydınlıkevler, 2 No’lu Erdoğdu, Çukurçayır, 3 No’lu Erdoğdu, üniversite, Yalıncak, Yeşiltepe, Çağlayan, Pelitli, Bahçecik, Fatih mahallerimizdeki parklarımızda yenileme yaptık, sulama sistemlerini ve oyun gruplarını yeniledik" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
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