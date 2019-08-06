Ortahisar Kurban Bayramı’na hazır

Trabzon’daki en büyük kurban satış ve kesim alanı olan Akyazı’da incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Alanda havyan satıcılarının ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği lokanta, lavabo, duşa kabin, mescit, çay ocağı gibi üniteler inşa edildi. Hayvan satıcıları ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Genç, Akyazı Kurban Kesim ve Satış Alanı haricinde 16 adette kurban kesim alanı oluşturduklarını kaydetti.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda kurbanlarını kesmelerini sağlamak için her türlü tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Genç, "İlçemizin nüfus yoğunluğunu da düşünerek 1 adet kurban kesim ve satış yeri olmak üzere 16 adette kurban kesim alanı oluşturduk. Oluşturduğumuz kurban kesim ve satış alanlarının ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Bu alanları vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelerimize uygun olarak yerine getirebileceği şekilde dizayn ettik. Görevli profesyonel kasaplarımız dini vecibelere uygun bir şekilde kesim işlemini yaparak kurbanlıkları vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu nedenle çirkin görüntülere sebebiyet vermemek için kurbanlıkların manevi atmosfere uygun bir şekilde belediyemizin belirlediği alanlarda kesilmesini istiyoruz" dedi.

Kurbanlıkların Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hastalık, sağlık ve hamilelikle ilgili durumlarının ciddiyetle kontrol edildiğini ifade eden Başkan Genç, "Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz kurbanlıkların hastalık, sağlık, hamilelik ilgili durumları büyük bir ciddiyetle takip edecek. Bu konuda herhangi bir suistimale yer vermeyeceğiz. Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı oluşturuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensinler. Kurban bayramının sorunsuz ve huzurlu bir şekilde geçirilebilmesi için bütün tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı boyunca temizlik konusundaki şikayetlerini belediyemizin 444 61 44 nolu Alo Temizlik Hattı’na bildirebilir. Vatandaşlarımızdan gelen bütün taleplere ivedilikle cevap vereceğiz" diye konuştu.