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Ortahisar Belediyesi gece boyunca yağmur sularıyla mücadele etti

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi ekipleri aşırı yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için gece aralıksız çalıştı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:46
Ortahisar Belediyesi gece boyunca yağmur sularıyla mücadele etti

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi ekipleri aşırı yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için gece aralıksız çalıştı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunanOrtahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün gece aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları bertaraf etmek için belediye ekiplerinin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.



"Ekiplerimizi seferber ettik"


Belediye bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nın vatandaşlardan gelen çağrıları ivedilikle değerlendirdiğini ifade eden Başkan Genç, "Bir hafta boyunca ilimizde ve bölgemizde meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğinin sağlanması konusunda bir yandan da ulaşımın aksamaması noktasında ekiplerimiz büyük bir gayret gösterdi. Belediye Başkan Yardımcımız Selahattin Çebi gece boyunca yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip etti. Beşirli, Çağlayan, Çömlekçi, Yalı ve Karşıyaka mahallelerimizde aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri ve göletler oluştu. Özellikle yollarda ve kavşaklarda menfezlerin tıkanmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Bazı yerlerde araçlar mahsur kaldı. Çağlayan’da duvar çöktü öncelikle bu gibi durumlara anında müdahale ettik. Aynı zamanda zemin katlarda su basması ihbarlarına yetişmeye çalıştık. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz (0462) 372 00 00 numaralı telefonu arayarak çağrılarını yapabilirler. Destek hizmetlerimizin ve fen işlerimizin bütün personelini ve iş makinelerini yağmur sularıyla mücadele için seferber ettik" diye konuştu.



"Olumsuzlukları giderdik"


Bugün itibarıyla aşırı yağmurlardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukların büyük ölçüde giderildiğini dile getiren Bakan Genç, "İlçemizde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen su basması, çamur ve balçıkların temizlenmesiyle ilgili talepleri büyük ölçüde karşıladık. Sokak, cadde ve yolların çamurdan ve sulardan temizlenmesiyle ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Meteoroloji Müdürlüğümüzün hava durumuyla ilgili raporlarına uygun olarak ekiplerimizi hazır olarak bekletiyoruz. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa müdahale etmek için gerekli personelimizi ve ekipmanlarımız var. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse AFAD ve gerekse UMKE ile birlikte koordinasyon sağlayarak her türlü sorunla müdahale etmek için hazırız. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Ve aşırı yağmurun sebebiyet verdiği her türlü olumsuzluğu belediyemizin Kriz Masası’na bildirsinler" İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:46
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