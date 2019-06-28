0553 313 94 23

Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61 bisiklet hediye etti

Ortahisar Belediyesi ile Eğitim-Bir-Sen’in ortaklaşa düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasına katılan 61 öğrenciye mansiyon ödülü olarak 61 adet bisiklet hediye edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 19:00
Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61 bisiklet hediye etti

Ortahisar Belediyesi ile Eğitim-Bir-Sen’in ortaklaşa düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasına katılan 61 öğrenciye mansiyon ödülü olarak 61 adet bisiklet hediye edildi.


Ödül törenine Ortahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Eğitim-Bir-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.


Ödül töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gelecekte daha güçlü bir Türkiye’nin hayata geçirilmesi için genç nesillerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Yani bilgiye en hızlı en erişenlerin ve bilgiyi üretenlerin bu bilgiyle beraber hakimiyet kurduğu bir çağda yaşıyoruz. Biz de gelecek nesillerimizin daha güçlü bir Türkiye oluşturmaları için medeniyetimizin ve inancımızın bize yüklediği değerleri bütün yeryüzünde hakim kılmak için eğitimlerine katkıda bulunarak, onları donanımlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz" dedi.


Eğitimin bir seferberlik işi olduğunu ve herkese bu konuda görevler düştüğünü belirten Başkan Genç, "Geçmişte çocukları okula verdiklerinde, ’Eti senin kemiği benim’ diye öğretmenlere tembih ederlerdi. Artık böyle bir anlayış yok. Artık, eğitim aileler, sendikalarımız ve öğretmenlerimizle birlikte hareket ederek sıkıca ele almamız gereken bir iş. Bu iş bir seferberlik işi ve bu konuda herkese görevler düşüyor. Bu tür teşvik edici programlar da çok katkı sağlıyor. Bu konuda emek veren herkese ailelerimize, hocalarımıza bilhassa teşekkür ediyorum. Her zaman bu fedakarlığı sağlayan öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bunu artık biz sendikamızla geleneksel hale getirdik. Gelecek yıllarda da inşallah aynı anlayışla devam edeceğiz. Yavrularımızı da tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:00
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik projesi başladı
    1. Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik..
    2. Ot yangını mahalleyi duman içinde..
    3. Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor
    4. Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile..
    5. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    6. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    7. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    8. Çanakkale için sağanak uyarısı
    9. Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
    10. Evin Demirhan'dan bronz madalya
    11. Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son..
    12. Türkiye Bankalar Birliği:"Kulüplerin..
    13. Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta..
    14. 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına..
    15. Türkiye Bankalar Birliği:..
    16. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    17. "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği"..
    18. Türkiye Bankalar Birliği:..
    19. Almanya kavrulmaya devam ediyor
    20. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    21. Japonya'da hükümet cüzzam hastalarının..
    22. Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    23. Türkiye Bankalar Birliği:..
    24. Sancaktepe’de pompalı tüfekle..
    25. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    26. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet..
    27. Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü
    28. Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    30. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor