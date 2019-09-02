Ortahisar BelediyeMeclisi eylül ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi

Ortahisar Belediye Meclisi’nin eylül ayı meclis toplantılarının ilki Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis oturumunda belediyenin faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Genç, meclis üyeleri tarafından Akyazı Dolgu Alanı, şehir hastanesi, Gülcemal Dolgu Alanı Projesi’yle ilgili kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı.

Bir meclis üyesinin Akyazı Şenol Güneş Kompleksi’nde çatlaklar olduğu ve Akyazı dolgu alanına yapılacak şehir hastanesiyle ilgili düşüncesini sorması üzerine Başkan Genç, "Trabzon’da şehir hastanesini yapacak genişlikte bir alan yok... Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu döneminde şehir hastanesinin yapılacağı yer ile ilgili çalışmalar yapıldı. Numune Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’nin yerinin kamulaştırılmasıyla ilgili düşünceler oldu. Ama bu alanlar şehir hastanesini yapacak kadar büyük alanlar değildi. Şu anda en uygun alan olarak burası gözüküyor. Trabzon’un sağlık üssü olması için de şehir hastanesine karşı çıkacak kimse yoktur" şeklinde konuştu.

Akyazı Stadı’nda çatlamalarla ilgili Trabzonspor yöneticilerinin KTÜ’ye konuyu incelettirdiklerini kendisine anlattığını dile getiren Başkan Genç, KTÜ’nün de statta çatlaklardan ziyade oturmalarla ilgili bir rapor verdiğini ve bu oturmanın yaklaşık 20 mm gibi önemsiz bir rakama tekabül minvalinde bir rapor hazırladığının yöneticiler tarafından kendisine aktarıldığını söyledi.

Ortahisar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Şirketi kurduğuyla ilgili soruyu da cevaplandıran Başkan Genç, şirketin kurulum aşamasında olduğunu ve kuruluşunun henüz tescillenmediğini belirterek, "Biz kentsel dönüşüm adı altında bir kısım meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir şirket kurulumu yaptık ama henüz belediye şirketi haline dönüşmedi. Belediyenin kendisinin şirket kurup tescil ettirmesi epeyce uzun bir prosedür. O nedenle Faruk Kanca, Ufuk Hoş, Mustafa Yaylalı, Ahmet Yüksel Gülay, Halim Egeli ve Hasan Yılmaz arkadaşlarımızın kuruluşunu gerçekleştirdiği bir şirket var. İnşallah, bu şirketi belediyemizin Orbel şirketi gibi anonim bir hale getirip kentsel dönüşüm projelerine Çevre Bakanlığımızın desteğiyle belediye olarak yapmayı arzu ediyoruz. Bu projemizi de mahalleler olarak planladık. İnşallah bu şirket kurulduktan sonra da bu adımı atacağız. Şu anda henüz belediye şirketimiz değil, o nedenle huzur hakkı sözkonusu değil, ancak noter, ticaret odası tescilinden sonra belediyemizin kendi anonim şirketi haline getireceğiz. Düşüncemiz bu..." sözleriyle cevapladı.

Tünel Akvaryum’a yap-işlet-devret modeli

Meclis üyelerinin Tünel Akvaryum’a yatırımcı arandığıyla ilgili sorusunu cevaplandıran Başkan Genç, "Tünel Akvaryum ile ilgili Ortahisar Belediyesi olarak bir yatırımcı arıyoruz değiliz. Basına böyle yansıdı ama bu gerçeği yansıtmıyor. Yalnız, biz Mağmat ile ilgili olarak biz yatırımcı arıyoruz. Burada çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Uygulama projesi tamamlandı. Bununla ilgili yatırımcı arıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğiz. Bununla ilgilenen şu anda iki, üç yatırımcı var. Ama bunu Tünel Akvaryum’a tahvil eden haber doğru değil. Tünel kısmıyla ilgili belediyemizin 7 milyon 400 bin TL harcadık. Bu kendi yatırımımızdır. Şu anda ikinci kısmına geçilmiştir. İkinci kısmında da tünelin beton kalıp işinin yapılması var. Bu konuda da Karayolları Genel Müdürlüğümüzden destek alıyoruz. İnşallah bu kısmı en kısa sürede tamamlayıp akvaryum kısmına geçmek istiyoruz. Akvaryum kısmını da yap-işlet-devret modeliyle burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Şu andaki düşüncemiz bu...Ama, Mağmat daha güçlü bir proje olduğu için bura için bir yatırımcı arıyoruz" ifadelerini kullandı.