Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Halkımızın talepleri bizim için değerlidir”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim çalışmalarına Kahramanmaraş Caddesi ve Meydan esnafını ziyaretlerle devam etti.

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara hâl ve hatırını soran Başkan Genç, “Biz, makam koltuğuna çakılı kalan bir belediye başkanı olmadık. Her daim halkımızın içinde yer alarak onların taleplerini yerine getirmeye çalıştık ve şehrimizin sorunlarına hiçbir zaman duyarsız kalmadık. Halkımızın talepleri bizim için her zaman değerlidir, müstesnadır” dedi.

Başkan Genç, seçilmesiyle birlikte yeni dönemde Büyükşehir ile koordineli olarak başta trafik ve ulaşım sorunu olmak üzere, Ortahisar’ın bütün altyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi.

“Zorluoğlu’yla sürekli görüşüyoruz”

Başkan Genç, şehrin kangren haline gelen trafik ve otopark sorununun çözümü için AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Zorluoğlu’nun köklü çözümler içeren planlar hazırladığını belirterek, "Ortahisar’ımızda beş yıllık çok başarılı bir görev süremiz oldu. Kentimizin bütün sorunlarıyla imkânlarımız ölçüsünde ilgilendik. Vatandaşlarımızın her türlü sorununa el uzatmaya çalıştık. Çünkü belediye başkanlığını sadece bir belediye başkanlığı olarak düşünmemek lazım. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Zorluoğlu’nun şehrin trafik ve otopark sorunlarına köklü çözümler üretecek planlar hazırladı. Sayın Zorluoğlu ile birkaç kez bir araya gelerek bu konular üzerinde beyin fırtınası yaptık. Onun da kafasında birtakım projeler vardı. İnşallah yeni dönemde güçlü bir işbirliğiyle şehrimizin bu sorunlarına çözüm üreteceğiz" diye konuştu.

“koltuğa çakılı kalmadık”

Koltuğa çakılı kalmadıklarını ifade eden Genç, "Doğrudan görev alanımıza girmese bile kentin bütün sorunlarıyla ilgilenmeniz, bunlara çözümler üretmeniz lazım. O nedenle ben her zaman şunu derim. Belediye başkanı koltuğuna, makamına oturup çakılı kalmayacak. Bizzat sahada, halkın içinde olacak. Ancak o zaman şehrin gerçekleriyle yüz yüze gelebilir. Sahada, sokakta, çarşıda vatandaşlarla birlikte olmak, onlarla görüşmek sizlere her zaman için farklı bakış açıları sunar. Sizleri birtakım popülist politikalardan uzak tutar. Biz de görev süremiz boyunca en çok vatandaşlarımızla, halkımızla esnafımızla bir araya gelmeye gayret ettik. İnşallah, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra da sizlerin de desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Trabzon’un incisi Ortahisar’ımızı her anlamda adından söz ettiren bir kent konumuna getireceğiz" şeklinde konuştu.