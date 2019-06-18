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Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Açtığımız kurslar ile vatandaşlarımıza meslek öğretiyoruz”

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ile kültür sanat kurslarını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

18 Haziran 2019 Salı 13:06
Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Açtığımız kurslar ile vatandaşlarımıza meslek öğretiyoruz”

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ile kültür sanat kurslarını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Ortahisar İlçe Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel ilekursiyerlerin el işi göz nuru ürünlerinin sergilendiği yıl sonu sergisini gezen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meslek edindirme ve sanat kurslarının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ve açıkları kurslar ile vatandaşlara meslek öğrettiklerini söyledi.


Meslek edindirme ve kültür-sanat kurslarına her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Genç, "Meslek atölye çalışmalarında yer alan kursiyerlerimizin ve sanatçı adaylarımızın eserleri gerçekten takdire şayandı. Kursiyerlerimizi bu kıymetli çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, tüm sanatseverleri bu güzel sergiye davet ediyorum. Çok değerli misafirler biz çok anlamlı bir merasimdeyiz. Şehrimizde meslek edindirme ve sanat kurslarının çok önemli bir misyonu tamamlandığını öncelikle belirtmek isterim. Yıl sonu sergimizde görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünleri gördükçe ne kadar önemli bir vazifeyi icra ettiğimizi bir kez daha müşahede ettik. Belediye olarak istihdama katkı sunmanın bir yolunun da vatandaşlarımıza güzel bir meslek ya da sanat öğretmekten geçtiğinin farkındayız. Halk Eğitim Müdürlüğümüzle güzel bir anlayış birliği içerisindeyiz. Şehrimiz her türlü ulusal etkinliğin yapıldığı bir şehir konumunda. Gerek Sanat Evimiz, gerek Kültür Turizm Müdürlüğümüz, gerekse Halk Eğitim Merkezimiz el ele vererek kültür sanat alanında gıpta ile bakılan şehrimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda aktif olarak görev almak isteyenlere bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Burada emek harcayan bütün kursiyerlerimize, hocalarımıza ve personellerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:06
  1. sanat
  2. sergi
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