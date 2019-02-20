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Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Karaman'da tartışma sonucu tabanca ile vurduğu eski ortağının kaldırıldığı hastane giden İbrahim Okan, burada karşılaştığı yaralının arkadaşını da silahla vurdu, kaçmaya çalışırken polisler tarafından çevresi sarıldı. İntihara kalkışan Okan, 40 dakika süren ikna çabaları sonuç vermeyince elindeki silahı ateşledi ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:14
Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Olay, saat 18.00 sıralarında 1’inci İstasyon Caddesi’nde bulunan bir köftecide meydana geldi.

İddiaya göre daha önce ortak olduğu Soner Güneş’in çalıştırdığı iş yerine gelen İbrahim Okan, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Okan, yanında bulundurduğu tabancayla eski ortağı Soner Güneş’e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede intihara kalkıştı

Olay yerinden kaçan İbrahim Okan, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan Okan, çıkan tartışmanın ardından ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Koç, hastane personeli tarafından acil servise kaldırıldı. İbrahim Okan ise kaçarken hastane çevresinde önlem alan polis tarafından çevresi sarıldı.

Kaçamayacağını anlaşan Okan, Çenesine dayadığı tabanca ile intiha kalkışacağını söyledi. Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye geldi. Psikolog eşliğinde müzakerecinin 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen Okan, silahı ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tedaviye alındı, kurtarılamadı

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde yaşadığı belirlenen Okan, hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu sırada diğer yaralı yakınları sedyedeki Okan’a saldırmak istedi. İbrahim Okan, bir süre sonra doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

İki yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Bu arada İbrahim Okan yaraladığı eski iş ortağı Güneş ile arkadaşı Koç'un tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:14
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