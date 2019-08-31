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Ekrem İmamoğlu ortağı HDP'ye sahip çıktı, kayyımı hedef aldı

Kayyım atamalarından sonra terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile kol kola gezen CHP güruhundan olan İBB Başkanı İmamoğlu, gittiği Diyarbakır'da partiye kol kanat gererek atamaları eleştirdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
Ekrem İmamoğlu ortağı HDP'ye sahip çıktı, kayyımı hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği Diyarbakır’da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Batman’da bir düğüne katılmak üzere Diyarbakır’a geldiğini söyleyen İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Teröre desteğin sonlandırılmasına "ayrımcı tavır" dedi

Havaalanına iner inmez Diyarbakır’ın sıcağını hissettiklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasına teşekkür ederek başladı.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasını ‘gaflet ve delalettir’ olarak değerlendiren İmamoğlu, “Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
  1. Batman
  2. Van
  3. Mardin
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  5. Diyarbakır İl Başkanlığı

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