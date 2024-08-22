Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi! Yayın yapan Siyonist medya yazdı

- İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Amerikalı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın esir takası görüşmelerine büyük zarar verdiğini bildirdi.

Sama Filistin Haber Ajansı'nın haberine göre, Yedioth Ahronoth gazetesi, Blinken'ın Netanyahu'nun ABD'nin anlaşma sağlama önerisini kabul ettiğini açıkladıktan sonra müzakerelere ciddi zarar verdiğini belirten kaynaklara yer verdi. Bu kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu'nun yanında durarak esir takası anlaşmasının sonunu getirdiğini ifade etti.

Blinken'ın açıklamalarından, Washington'un İsrail rejiminin Filadelfiya Koridoru'nu işgaline devam etmesini desteklediği sonucu çıkarılabilir; bu ise Mısır ve Hamas'ın kabul etmediği bir durumdur.

Yedioth Ahronoth, İsrail rejiminin müzakere ekibinin Blinken'ın açıklamalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

İsrail’in Hamas’a yönelik saldırılarıyla devam eden Gazze'deki çatışmaların sonlandırılması umutları bir kez daha boşa çıktı.

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NE OLMUŞTU!

Ateşkes sağlanması konusunda Ortadoğu'da görüşmeler yürüten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 9’uncu ziyaretinden de somut gelişme elde edemeden döndü. Hamas ve İsrail’i ateşkese ikna etmek için ABD, Mısır ve Katar tarafından masaya getirilen son teklife ilişkin sınırlı ayrıntı paylaşıldı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için verilen çabaları hızlandırmak için yoğun bir programla Ortadoğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeden ayrılırken, İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varılabileceği hala net değil.

Blinken, Mısır ve Katarlı arabulucular, görüşmelerin geçen hafta büyük bir ilerleme sağlanmadan durdurulmasının ardından ABD'nin masaya getireceği köprü teklifin 10 aydır süren savaşın iki tarafı arasında uzlaşma sağlamasını umuyordu. Blinken'a Ortadoğu gezisinde eşlik eden üst düzey bir ABD'li yetkili, ateşkes görüşmelerinin bu hafta devam etmesini beklediğini söyledi. Blinken, önceki gün Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştükten sonra Katar'a gitmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen Blinken, İsrail'in teklifi kabul ettiğini söylemiş, Hamas'ı da teklifi kabul etmeye çağırmıştı. Hamas, teklifi reddettiğini açıkça söylememiş, teklifin daha önce anlaşılan şartlara uymadığını belirtmişti.

Hamas ve Mısır, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin bulunmasına karşı çıkarken Netanyahu bunun Gazze'ye silah sokulmasını engellemek için gerekli olduğunu söyledi. Üst düzey ABD'li bir yetkili ABD merkezli haber kuruluşu Axios'ta gazetesinde yer alan bu haberin doğruluğunu teyit etmedi. Mısır güvenlik kaynakları ABD'nin Philadelphi Koridoru'nda uluslararası bir güç bulundurulmasını teklif ettiğini, Mısır'ın bu öneriye sadece planın altı ayla sınırlı olması durumunda sıcak baktığını söyledi.