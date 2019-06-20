Ortadoğu’nun renkleri ’Kardeşlik ve Uyum Festivali’nde buluştu

Denizli’de, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR) iş birliğiyle Suriye uyruklular başta olmak üzere Irak, İran ve Afgan mülteciler için ‘Kardeşlik ve Uyum Festivali’ gerçekleştirildi.Etkinlikte çocuklar şarkılar eşliğinde yüzlerini boyayıp, palyaçolarla birlikte dans etti.

Festival Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirildi. Festival mülteciler tarafından yoğun ilgi görürken, etkinliğe Türk vatandaşlarda katıldı. Etkinlik 20 Haziran mülteciler günü kapsamında UNHCR,Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında düzenlendi. Etkinliğin asıl amacının Türk asıllı çocuklar ile birlikte Suriyeli, Afgan, İranlı çocukların uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak olduğu belirtildi. Etkinlikte şarkılar eşliğinde çocuklar palyaçolar ile dans ettiler. Palyaçolar çocuklara balon dağıtıp, yüzlerini boyadı. Etkinliğe Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, mahalle halkı ile birlikte her yaştan çocuk katıldı.

“Bu kapsamda biz çok fazla etkinlikler yürütüyoruz”

Etkinlik sorumlusu Huriye Soyuçok etkinliğin amacının Türk yabancı uyruklu çocukların uyum içerisinde yaşaması olduğunu vurgulayarak, “Sosyal uyum projesi Denizli’de yabancı ve Türk kardeşlerimizin uyum surecine yönelik bir proje. Biz de bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen projede yer alıyoruz. Beş kişilik bir ekibimiz var bu süreçte bu etkinliği de UNHCR ile düzenliyoruz.20 Haziran mülteciler gününe yönelik olarak düzenlediğimiz bir etkinlik Türk ve yabancı uyruklu kardeşlerimizin birlikte uyum içinde yaşamasını öğrenmeleri adına böyle bir etkinlik düşündük. Zaten bu kapsamda biz çok fazla etkinlikler yürütüyoruz okullarla alan taramalarına çıkıyoruz, yabancı uyruklu ve diğer Türk öğrencilerin yaşadığı sorunlara yönelik de çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Çocuk olmak her şeyi unutturdu”

Etkinlikte özellikle iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerinin çocuklarının oldukça mutlu oldukları gözlendi. Çocukların palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklar hayli heyecanlı bir şekilde etkinliklere katılıp, oyunlar oynamak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Türk ailelerin çocukların da kendileri gibi çocuk olan mültecilerle birlikte oyunlar oynayıp, dans etmeleri ise savaş ve acıya rağmen çocukluğun birçok şeyi unutturabildiğini gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sorunsuz bir şekilde sona erdi.