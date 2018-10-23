Ortadoğu’nun kiralık katilini eleştirmişti... Aracında ölü bulundu!

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Ortadoğu ve dünya İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı tartışırken benzer bir cinayet Ürdün’de meydana geldi. “Hepimiz Ürdün’üz Gençliği” icra müdürü olarak görev yapan Sami el-Muayita’nın, önceki gün ülkenin başkenti Amman’ın kuzey batısındaki Zerka kentinde arabasının içinde başına sıkılan kurşunla öldürüldüğü öğrenildi.

Tüm oklar Dahlan’ı işaret ediyor!

Olay hakkında Ürdün emniyet makamları soruşturma başlatırken, el-Muayita’ya yönelik suikast ihtimali üzerinde duruluyor. El-Muayita, ülkede geçtiğimiz yaz hayat pahalılığı üzerinden başlayan geniş kapsamlı protesto gösterilerinin arkasında Filistinli el-Fetih Hareketi eski üyesi Muhammed Dahlan ve Mısır eski İçişleri Bakanı Habib el-Adili’nin olduğunu öne sürmüştü. El-Muayita’nın kardeşi ve eski Ürdün İletişim Bakanı Semih el-Muayita, cinayetin arkasında “Dahlan ekibi”nin olduğunu öne sürdü.

Sami el-Muayita için sosyal medya organlarından “Ürdün’ün Cemal Kaşıkçı’sı” tanımlaması yapıldı.

Her taşın altından BAE destekli Dahlan çıkıyor

Ortadoğu’daki ülkelerde kışkırtma faaliyetleri yürütmesiyle tanınan Muhammed Dahlan, Yaser Arafat’ı zehirleyen kişi olarak biliniyor. Ortadoğu’nun kiralık katili olarak tanınan Dahlan’ın, Mısır ve Türkiye’deki darbelerde de görev aldığı öğrenilmişti. Dahlan’ın Suudi Arabistan ve özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yakın ilişkileri ve bu ülkelerden maddi destek aldığı biliniyor.