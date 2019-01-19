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Ortadoğu’da hakim güç Türkiye olacaktır

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Ortadoğu’da hakim güç Türkiye olacaktır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:10
Ortadoğu’da hakim güç Türkiye olacaktır

Alaaddin Kısa

AmerikaSuriye’den çıkmaya karar verdi.

Evet bu bir yenilgidir ve bu topraklarda bundan sonra borusunun çok fazla ötmeyeceğini gösterir diyebiliriz. Ancak bu beklenti bu kadar kolay olmayacaktır. Amerika gibi dev bir ülkenin kolaylıkla Ortadoğu’nun kalbindeki hançeri çıkarması düşünülemez...

Eğer Türkiye ile direkt savaş riskini alsaydı Dünya tahtını kaybetme riski oluşacaktı ve bu yüzden Suriye’yi terk etmeye karar verdi. Bu kararı vermesine rağmen Trump’ın aslında ABD’yi tek başına yönetmediği ortaya çıktı.

ABD içi hakim güçler Suriye’yi terk etmek istemiyor ancak ya öyle ya da böyle oradan çıkacaklar.Bunu gören Trump doğru kararı verdi ve şimdilik dünya jandarmalığını bu geri çekilme kararı  ile kurtardı.

Amerika bu geri çekilme ile kendisinin çekilmesinden kaynaklanan boşluğun çatışma ortamı doğurmasını ve müttefik güçler olan İran, Rusya ve Türkiye’nin birbirine girmesini beklemektedir. Türkiye, İran ve Rusya bu tuzağa düşmeyeceklerdir.

Türkiye tampon bölge gibi oyalama taktiklerine aldırmadan ve çok fazla uzatmadan Fırat’ın Doğusuna harekatı başlatmalı ve Amerika’nın Ortadoğu Coğrafyasından kalıcı bir şekilde silinmesinin yolunu açmalıdır.

Böylece Ortadoğu bundan sonra önüne gelenin güç gösterisi yapacağı bir alan olmaktan çıkacaktır.Türkiye bölge ülkeleri ile birlikte sistemi yeniden kuracaktır. Bu sistemde baş rolü Türkiye Cumhuriyeti oynayacaktır.

Amerika bundan sonraki dönemde Ortadoğu’da söz sahibi olmak istiyorsa Türkiye ile beraber hareket etmek zorundadır. Osmanlı coğrafyasında bulunan her olaydan Türkiye’siz adım atılamayacaktır. Önemli olan içimizdeki hainlere imkan vermemektir. Yerel seçimler küresel güçlere verilecek en önemli ders olacaktır.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:10
  1. Alaaddin Kısa
  2. Amerika
  3. Suriye
  4. Ortadoğu
  5. ABD
  6. Türkiye
  7. İran
  8. Rusya
  9. Fırat’ın Doğusu
  10. Osmanlı

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