Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ortadoğu'da gerilim yükseliyor! İsrail'den 'Savaş'a onay çıktı

İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakana savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarını onadı

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:37
Ortadoğu'da gerilim yükseliyor! İsrail'den 'Savaş'a onay çıktı

İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, savunma bakanının onayını aldıktan sonra savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onadı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, başbakana olağanüstü durumlarda savunma bakanına danışarak savaş ilan etme yetkisi veren söz konusu yasa tasarısı ikinci ve üçüncü oylamalarda kabul edilip yasalaştı. Haberde, yasa lehine oy kullanan milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Söz konusu yasayla birlikte Netanyahu artık savaş ilan etmek için hükümetin ya da Knesset Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonunun onayını almak zorunda kalmayacak.

Knesstte'ki oylama öncesinde Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:37
  1. Netanyahu
  2. netanyahu israil
  3. Netanyahu savaş
  4. Netanyahu terör
  5. Avigdor Lieberman
  6. savaş ilanı
  7. savaş yasası
  8. israil
  9. iran
  10. iran savaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    1. ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    2. 58 bin güvenlik gücü teyakkuzda!
    3. AB'den İran açıklaması
    4. Yurdun dört bir yanında millet..
    5. IMF'den 15 Temmuz mesajı!
    6. Abbas: Kudüs olmadan barış yok!
    7. Donald Trump'ın tweetlerini atan kişi..
    8. 'İşime engel yok' projesi ile topluma..
    9. Beşiktaş'tan flaş Erdoğan açıklaması!
    10. Ortadoğu'da gerilim yükseliyor!..
    11. NASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal..
    12. Baysangur: Final haftasında maçlarımız..
    13. Düzce'de telefon dolandırıcıları..
    14. Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı
    15. Mustafa Er: Küme düşme ile alakalı..
    16. Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 12..
    17. Malatya’da Huzur operasyonu
    18. Alman milletvekilinden Erdoğan'a destek
    19. Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"