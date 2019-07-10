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"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

Suriye Diyalog Merkezinden Kenda Hawasli:- "Suriyelilerin yüzde 60'ı, hangi şartlar altında olursa olsun yapılacak seçimlere katılmayı reddediyor, yüzde 54'ü de Türkiye'ye BM'den daha fazla güveniyor"- "Yurt dışından oy kullanma meselesi, Suriye'de siyasi çözüm yolunda önemli bir adım olabilir"- Musul Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Thabit Mahdi Humadi:- "Irak ambargolara, işgallere ve savaşlara maruz kaldı. Irak toplumu, Filistinlilerden sonra zorunlu göçten en olumsuz etkilenen toplum oldu"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

ANKARA (AA) - Suriye Diyalog Merkezinden Kenda Hawasli, "Suriyelilerin yüzde 60'ı, hangi şartlar altında olursa olsun yapılacak seçimlere katılmayı reddediyor, yüzde 54'ü de Türkiye'ye Birleşmiş Milletlerden (BM) daha fazla güveniyor." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" forumu ikinci gününde devam ediyor.

Suriye Diyalog Merkezinden Hawasli, Ankara'da bir otelde düzenlenen forumun "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Göç ve Diaspora Bölgesinde" konulu oturumunda, "Suriye’nin Geleceğinde Suriyeli Göçmenlerin Siyasi Katılımı: Bir Model Olarak Yurtdışından Türkiye’deki Seçimlerde Oy Kullanımı" başlıklı konuşma yaptı.

Diasporadakilerin bulundukları bölgelerden ülkelerindeki demokratik seçimlere katılımının önemine işaret eden Hawasli, uluslararası toplumun desteğinin bu noktada önemli rol oynayacağını anlattı. Hawasli, "Yurt dışından oy kullanma meselesi Suriye'de siyasi çözüm yolunda önemli bir adım olabilir." şeklinde konuştu.

Bu konuda Afganistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerin deneyimlerinden faydalanılabileceğini söyleyen Hawasli, Suriye'deki siyasi çözümün de gelecekte bu örneklere yakın bir model sunabileceğini anlattı.

Hawasli, "Diasporadaki göçmenlerin bu sürece katılımının sağlanması, geri dönüşleri de teşvik edecektir." ifadesini kullanarak, Suriye'de son 30 yıldır düzenlenen seçimleri "tiyatro" olarak nitelendirdi.

Yaptığı araştırma sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Hawasli, "Suriyelilerin yüzde 60'ı, hangi şartlar altında olursa olsun yapılacak seçimlere katılmayı reddediyor, yüzde 54'ü de Türkiye'ye BM'den daha fazla güveniyor." dedi.

- "ABD'nin ajandası Iraklıları göçe zorladı"

Musul Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Thabit Mahdi Humadi ise "İç Savaş ve Zorunlu Göç" başlıklı sunumunda, ABD'nin Irak'taki iç savaş döneminde insanları zorla göç ettirdiğini söyledi.

Dış güçlerin bazı gizli ajandalar çerçevesinde bölgedeki insanları göçe zorladığını belirten Humadi, özellikle Kürtler, Şiiler ve Türkmenlerin zorunlu göçe maruz bırakıldığına dikkati çekti.

Humadi, Iraklıların çok zor şartlar altında yer değiştirmek zorunda kaldığını anlatarak, ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra bu mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti. Humadi, konunun güvenlik, ekonomi ve siyasi boyutları olduğunun altını çizerek, "Irak ambargolara, işgallere ve savaşlara maruz kaldı. Irak toplumu, Filistinlilerden sonra zorunlu göçten en olumsuz etkilenen toplum oldu." şeklinde konuştu.

Irak'ta etnik ve mezhep unsurlarının üstünde durularak ülkenin iç savaşa sürüklendiğini ifade eden Humadi, Irak'ta insanların 2003'ten itibaren ABD'nin ajandası çerçevesinde göçe zorlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Humadi, 2009'da Irak'tan çevre ülkelere 2 milyondan fazla insanın zorunlu göç ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin de bu süreçte Iraklılara kucak açan ülkelerin başında geldiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
  1. ORSAM
  2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması
  3. YTB

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