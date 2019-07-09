0553 313 94 23

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

Yurt Dışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı Genel Sekreteri Issam Motowli:- "Dünya genelinde göç edenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor"- Yarmouk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayat Nashwan:- "Ürdün'de her 1000 Ürdünlüye karşı 89 mülteci bulunuyor"- Moritanya Nouakchott Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmed N'Dary:- "Diaspora ve göç konusuna daha gerçekçi perspektiften yaklaşmamız gerekiyor. Sorunun çözümüne Batı'nın değil, kendi argümanlarımızla ve terminolojilerimizle önem vermeliyiz"

09 Temmuz 2019 Salı 15:11
"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla iki gün sürecek "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" forumu düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen forumun açılış oturumuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Foruma katılan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Ülkelerin Göç Politikaları" başlıklı oturuma başkanlık yaptı.

- "Göç edenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor"

Yurt Dışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı Genel Sekreteri Issam Motowli, forumda yaptığı konuşmada, göç meselesinin tarihi bir olgu olduğunu ifade ederek, göçün dünya genelinde birçok ülkenin karşı karşıya önemli sorunlardan biri olduğuna işaret etti.

"Dünya genelinde göç edenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor." diyen Motowli, genç nüfus arasında artan işsizlik nedeniyle yurt dışına göçün arttığına dikkati çekti.

Motowli, Sudan'ın göç güzergahında geçiş ve hedef ülke olduğunu vurgulayarak, düzensiz göçün kültürel, sosyal ve ekonomik birtakım sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Sudan'a gelen Afrikalı ve Arap göçmenlerin büyük çoğunluğunun başkent Hartum'a yerleştiğini söyleyen Motowli, Sudan'daki ilgili kuruluşlarla kalkınma ve göç konularında çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

- "Her 1000 Ürdünlüye karşı 89 mülteci bulunuyor"

Ürdün'den foruma katılan Yarmouk Üniversitesi Mülteciler, Yerinden Edilen Kişiler ve Zorunlu Göç Çalışmaları Merkezi Direktörü ve öğretim üyesi Dr. Ayat Nashwan da Ürdün'de mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı ve istihdamı konularına ilişkin akademik çalışmalar yürüttüklerini ve bu bağlamda birçok kişiyle röportajlar yaptıklarını anlattı.

Nashwan, mültecilerin genellikle ev sahibi ülkelerde çalışma iznine sahip olmadığını ve bu nedenle çalışma alanında birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Ürdün'deki mültecilerin büyük çoğunluğunu Filistinli, Suriyeli ve Iraklıların oluşturduğunu belirten Nashwan, "Ürdün'de her 1000 Ürdünlüye karşı 89 mülteci bulunuyor." ifadesini kullandı.

Nashwan, ülkesindeki birçok mültecinin yasal çalışma izninin olmadığına değinerek, bu nedenle, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin iş gücü piyasasına katılımının kolay olmadığını söyledi.

BM'nin desteğiyle Ürdün'de Suriyeli mültecilerin iş gücü piyasasına dahil olabilmesi için son dönemde çeşitli çalışmaların yapıldığına işaret eden Nashwan, buna rağmen, istihdam sağlanan Suriyelilerin sayısının oldukça düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'de kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin daha olumsuz şartlarda çalıştığına dikkati çeken Nashwan, şehirlerde çalışan mülteci kadınların durumunun ise çok daha kötü olduğunu vurguladı.

Öte yandan, mültecilerin çalışma koşulları ve ekonomik refahının artırılması için yürütülen çalışmalarda ilerleme sağlandığını söyleyen Nashwan, kamplarda yaşayan mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nashwan, "Çalışma izinleriyle ilgili prosedürlerin düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlemelerle ilgili alternatiflere ihtiyaç var. Ülke içerisinde piyasayı hem Ürdünlüler hem de Suriyeliler için daha çekici hale getirmek gerekiyor." diye konuştu.

- "Diaspora ve göç konusuna daha gerçekçi perspektiften yaklaşmalıyız"

Moritanya Nouakchott Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmed N'Dary de ülkesinin göç politikası ve bölgedeki mevcut sorunlar üzerine yaptığı konuşmasında, Moritanya'nın, Batı Afrika'daki krizlerin yaşandığı bir bölgede bulunması nedeniyle göç meselesinden etkilendiğini dile getirdi.

Moritanya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından göç meselesi dahil bölgedeki sorunların çözümü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü işaret eden N'Dary, Moritanya'nın son dönemde göç konusunun belirgin hale gelmesinin ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle birtakım önlemler aldığına işaret etti.

N'Dary, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunu çözmek istiyorsak, diaspora ve göç konusuna daha gerçekçi perspektiften yaklaşmamız gerekiyor. Başlangıç noktalarımız genellikle çok doğru noktalar olmayabilir çünkü diaspora konusunun daha çok bizim kendi sorunumuz değil de Batı tarafından bizlere dayatılmış bir olgu olduğunu görmek zorundayız. YTB Başkan Yardımcısının dediği gibi biz, sorunun çözümüne kendi argümanlarımızla ve terminolojilerimizle önem vermeliyiz. Batı'nın ortaya koyduğu terminolojiler ve bakış açıları üzerinden değil de kendimiz üzerinden çalışmalar yapmalıyız."

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması, göç, diaspora, kimlik, dünya genelindeki göç politikaları, beyin göçü, entegrasyon, dünyadaki Müslüman diasporalar, krizler ve göç gibi konuların masaya yatırıldığı oturumlar ile yarın devam edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:11
  1. diaspora
  2. göç
  3. Moritanya
  4. mülteci
  5. ORSAM
  6. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması
  7. Suriye
  8. Ürdün
  9. YTB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus açıklarında batan tekneden 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
    1. Tunus açıklarında batan tekneden 71..
    2. Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
    3. Konyaspor tesisleri yenilendi
    4. Feci kazada yaralanan otobüs sürücüsü..
    5. Karga yavrusunun imdadına itfaiye..
    6. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    7. Deniz süngerinden doku üreten öğrenci..
    8. Başarılı güreşçiler ödüllendirildi
    9. Develi’deki tarla yangınını itfaiye..
    10. Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas..
    11. 'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı!..
    12. Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
    13. BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu..
    14. Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
    15. Hava kirliliği ölümcül akciğer..
    16. Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı..
    17. Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü..
    18. Hacı adayları, Sakarya’dan kutsal..
    19. İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti
    20. Suriyeli genç tabancayla vurularak..
    21. Çocukların yaz tatilinde adresi..
    22. Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen..
    23. Turizm elçileri gökyüzüne bırakılan..
    24. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    25. Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı
    26. Tehlikelere davetiye çıkaran yabani..
    27. Başkan Akın misafirlerini ağırladı
    28. ’Yerinde Tarih Atölyesi’ öğrencileri..
    29. Kayıp öğretmen ölü bulundu
    30. Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!