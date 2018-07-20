Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 ODTÜ taban puanları ve sıralamaları

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2018 Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 ODTÜ taban puanları ve sıralamaları

20 Temmuz 2018 Cuma 12:36

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2018 Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 ODTÜ taban puanları ve sıralamaları

  1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları 2018
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  3. itü taban puanları 2018
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  8. boğaziçi taban puanları 2018
  9. hacettepe taban puanları 2018
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