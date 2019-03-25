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“Ortadoğu Sinema Akademisi” Ankara’da başladı

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Ortadoğu Sinema Akademisi” Ankara’da başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:44
“Ortadoğu Sinema Akademisi” Ankara’da başladı

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Ortadoğu Sinema Akademisi” Ankara’da başladı. Sektörden değerli hocaların verdiği derslerin sonunda farklı ülkelerden 55 yabancı misafir öğrenci, kendi yazdıkları senaryoya bir belgesel film çekecek.


Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Ortadoğu Sinema Akademisi” Ankara’da başladı. Proje koordinatörü Ubeyt Deniz akademi hakkında,“Sektörden önemli isimler bu projeyle bir araya geliyor. İlerleyen haftalarda sürpriz isimlerin katılacağı work shop düzenleyeceğiz. Yabancı öğrenciler, sinemaya dair büyük bir fırsat yakalamış olacaklar” dedi.



Derslerde ilk kez simülasyon kullanıldı


UMED Akademilerinin 10.’su olan “Ortadoğu Sinema Akademisi” ilk iki haftasında teknik ve teorik derslerle devam etti. Kurgu ve montaj dersini veren Emre Uğantaş, çekim tekniklerini anlattı. Uğantaş, çekilen sahnelerin değiştirilen kurgularıyla birçok farklı film ya da dizi elde edileceğini söyledi. Derste ilk kez film simülasyonu kullanıldığını dile getiren Uğantaş, “Araştırmalarıma göre Türkiye’deki eğitimlerde daha önce film simülasyonu kullanılmadı. İlk kez çekim tekniklerini ve kamera açılarını simülasyon aracılığıyla size anlatıyorum” dedi.



“Sinopsis, çekeceğiniz filmin fragmanı gibidir”


Senaryo derslerine giren Öykü Yılmaz, senaryo yazmanın tekniklerini ve aşamalarını yabancı öğrencilere anlatarak örnekler verdi. Öğrencilere senarist ve yapımcıların kullandığı kavramları bilmeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Eğer bir senaryo yazacaksanız, sinopsis nedir, tretman nedir, bilmelisiniz. Sinopsis senaryonun konusunu özetlemenizdir. Kısaca çekilecek filmin fragmanıdır” diye konuştu.



“ilk çekilen film gerçek sanıldı”


Sinema Tarihi dersini anlatan Hasan Basri Özdemir, kameranın bulunuşundan sonra Lumiere Kardeşlerin çektiği “Trenin gara gelişi” filminin insanlar üzerinde paniğe neden olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Trenin gara gelişi ilk film olarak kabul ediliyor. İnsanlar ilk kez izlediklerinde büyük bir panik ve izdihamla kaçıştılar. Trenin gerçekten üzerlerine geldiğini düşünerek filmi gerçek sandılar” şeklinde konuştu.



Gitar eşliğinde film-müzik ilişkisi anlatıldı


Yönetmen Armağan Pekkaya ise; yönetmeni bir filmin çekim aşamalarında nelerin beklediğini öğrencilere örneklerle açıkladı. Bir yönetmenin; oyuncu ve müzik seçimlerinde dikkatli olması gerektiğini aktaran Pekkaya, kendisini iyi anlayabilecek takım arkadaşlarıyla çalıştığını ifade etti. Derse konuk olarak gelen Tolga Akkuş da Filmde kullanılan müziklerin önemini anlatarak gitarıyla film şarkılarını çaldı.



Ortadoğulu gençler, kendi hikayelerini çekecek


16 Mart-16 Haziran tarihleri arasında devam edecek akademi kapsamında, yabancı öğrenciler kendi hikayelerini anlatan bir senaryo yazarak usta yönetmenler rehberliğinde 1 belgesel filmi çekecek. Çekilecek belgesel filmi akademi sonunda gala gecesinde sertifika töreni öncesinde izlenecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:44
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