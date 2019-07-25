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Ortaca’ya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi afişi ödülü

Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Afiş Yarışması’nın sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:55
Ortaca’ya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi afişi ödülü

Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Afiş Yarışması’nın sergisi ve ödül töreni düzenlendi. Yarışmada birinciliği Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü eğitmeni Yahya Güler’in eseri kazandı.


Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Afiş Yarışması ve Sergisinde ödüller sahiplerini buldu.


15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin ülkemiz için önemini kavratmak ve unutturmamak, şehitlerimizi şükranla anmak, Demokrasi ve Millî İrade konularında farkındalıkları artırmak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde bulunan Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerinin katıldığı “15 Temmuz Demokrasi ZaferiAfiş Yarışması” sergisi ve ödül töreni düzenlendi.


Ankara Olgunlaşma Enstitüsü değerlendirme komisyonu; illerden gelen eserleri büyük bir hassasiyetle inceledi. Yarışmada, birinciliği Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden Yahya Güler’in eseri, ikinciliği Samsun Atakum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden Mehmet Yapıcı’nın eseri, üçüncülüğü Kocaeli Gebze Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden Faik Akdaş’ın eseri kazandı.


MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mete Kızılkaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer tarafından eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.


Yahya Güler’in eserini inceleyen Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, sanatçıyı tebrik etti.


Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Yahya Güler ise “bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:55
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