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Ortacalı doktorun senaryosunu yazdığı bilim ve sanatı buluşturan gösteri büyük beğeni kazandı

Ortacalı bilim insani Dr.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
Ortacalı doktorun senaryosunu yazdığı bilim ve sanatı buluşturan gösteri büyük beğeni kazandı

Ortacalı bilim insani Dr. Veli Vural Uslu, bilim ve sanat çalışmalarının yanı sıra Dalyan’ın tanıtımına da katkı sağlayacak projelere imza atıyor.


Uslu, Almanya’nın en büyük bilim iletişim etkinliklerinden biri olan EFFEKTE 2019 Bilim Festivali’nde Dalyan’ın tanıtımını yaptı.


Çalışmalarına Almanya’da devam eden Ortacalı bilim insani Dr. Veli Vural Uslu Karlsruhe Bilim Merkezi’nin davetlisi olarak Almanya’nın en büyük bilim iletişim etkinliklerinden biri olan EFFEKTE 2019 Bilim Festivali’nde bilim ve modern dans sanatını bir araya getiren bir etkinlik gerçekleştirdi.


Ortacalı Dr. Uslu’nun senaryosunu ve direktörlüğünü kendi üstlendiği “Mosaic” adli bilim temalı dans gösterisinin, koreografisini İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin en genç ve en yetenekli dansçılarından biri olan Bersu Naz Say hazırladı. Bu gösteriye dansçı olarak da katılan Bersu Naz Say’a çalışmalarını ABD, İngiltere gibi pek çok ülkede sürdüren Yasin Anar ve yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin en önde gelen İtalyan dansçılarından Chiara Giorda eşlik etti.


Müziklerini dünyaca ünlü müzisyen Mercan Dede’nin üstlendiği bu etkinlikte pek çok izleyici böyle bir formatla daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirtip, bilimsel bir hikayenin kendilerini bu kadar heyecanlandıracağını, duygulandıracağını hiç hayal edemediklerini aktardı.


Gösteriden sonra soru cevap kısmına da yoğun ilgi gösteren izleyicilerden bu gösteriyi yenilikçiliğinzirvesinde olarak tanımlayanlar oldu. EFFEKTE 2019’un organizatörlerinden Natalie Gaab, bu çalışmanın burada kalmaması gerektiğini başka festivallerde bilim ve sanatseverlerle buluşturulmasını temenni ettiklerini belirtti.


16’ncı yüzyılda İstanbul’dan Hollanda’ya götürülen bir Lale’yi efsaneye dönüştürerek 17’nci yüzyılda Hollanda’nın tarım ekonomisine yön verip, daha sonra 18’inci yüzyıldaki Lale devrinde Osmanlı kültürünün bir parçası haline getiren olaylar silsilesinin altında yatan gizemi ve bu gizemin 21’inci yüzyılda modern genetik çalışmalarda ortaya çıkmasını anlatan bir hikayeyi sahneye koyan dansçılar Avrupa ve Türk kültürü arasındaki alışverişi en çarpıcı şekilde bilimsel bilgiye dayanarak izleyicilerle buluşturdular.


Koreograf ve dansçı Bersu Naz Say proje ile ilgili şunları söyledi; “Kültürümüzün en güzel parçalarından biri olan laleyi bilimsel bir konu olarak ele almak ve bunu sanatla buluşturmak benim için heyecan verici oldu. Bilim ve sanatın iç içe olduğunu ve bunların günlük hayatımızın yüz yıllardır bir parçası oldukları hatırlamak ve bunu paylaşmakla umut verici bir iş çıkardık.”


Festival bünyesinde “Mosaic” adlı etkinliğin on binlerce kişiye duyurulmasının Ortaca ve Dalyan için de bir tanıtım fiısatı oluşturduğunu söyleyen gösteri direktörü Dr. Veli Vural Uslu, hiç bir maddi karşılık almadan hem tanıtım kitapçıklarında memleketi Dalyan’a yer verdiğini, hem de gösteriye gelen izleyicilere kendi imkanlarıyla hazırladığı Ortaca ve Dalyan’ı tanıtan broşürler dağıtığını aktardı. Daha önce Almanya’nın Heidelberg kentinde prömiyerini yapan gösteride de Dalyan tanıtımı yapan Dr. Uslu, Ortaca ve Dalyan’daki turizmciler ve belediye katkı da bulunurlarsa bu tanıtımların çok daha profesyonel ve etkin bir şekilde bölge turizmine katkı sağlayacağından emin olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
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