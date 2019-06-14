Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
Ortaca’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 143 kök Hint keneviri ele geçirildi.14 Haziran 2019 Cuma 20:20
Ortaca’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 143 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadonlar Mahallesinde Ş.A.’ya ait serada Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, seraya düzenledikleri operasyonda 143 kök dikili Hint keneviri, kurutulmuş halde 300 gram kenevir bitkisi ile tohum ele geçirdi.
Olayla ilgili Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı.
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